Delantero del Tottenham destrozó su Ferrari y anotó gol en Champions horas después

El futbol suele regalar historias de superación dentro de la cancha, pero pocas veces la adrenalina del juego se mezcla de forma tan drástica con un susto de vida o muerte apenas unas horas antes del silbatazo inicial. El miércoles, el atacante francés Randal Kolo Muani vivió una jornada que difícilmente olvidará, pasando del caos en una autopista británica a la celebración eufórica en un estadio alemán durante la noche de Champions League.

Todo parecía una rutina habitual para el plantel del Tottenham. El equipo terminó su entrenamiento y los jugadores se dirigían rumbo al aeropuerto de Stansted para tomar el vuelo hacia Alemania, donde tenían un compromiso crucial contra el Eintracht Frankfurt. Sin embargo, el trayecto se tornó peligroso para el seleccionado de Francia, quien sufrió un aparatoso percance al volante de su lujoso vehículo, un incidente que pudo terminar en tragedia pero que, afortunadamente, quedó solo en pérdidas materiales.

Randal Kolo Muani jugando en Champions con el Tottenham. AFP

EL ACCIDENTE DEL FERRARI DE 420 MIL DÓLARES

Según los reportes de la prensa en Inglaterra, el delantero circulaba en su exclusivo Ferrari Purosangue, una camioneta de alta gama valorada en cerca de 420 mil dólares (euros). De un momento a otro, el neumático delantero derecho colapsó. La llanta reventó en pleno movimiento, lo que provocó que Kolo Muani perdiera el control de la unidad.

El impacto resultó severo para la carrocería del auto italiano. Las imágenes que circularon posteriormente en redes sociales mostraron el parabrisas agrietado, la parte frontal visiblemente dañada y las bolsas de aire desplegadas, señal de la fuerza del golpe.

En medio de la confusión, apareció Wilson Odobert, compañero de equipo en los Spurs, quien conducía su propio auto justo detrás del francés. Odobert presenció la escena y se detuvo de inmediato para auxiliar a su compatriota. A pesar de lo aparatoso del siniestro, se confirmó que no hubo otros vehículos involucrados ni colisión entre los futbolistas, por lo que todo quedó en un susto mayúsculo y el lamento por la máquina destrozada.

DE LAS BOLSAS DE AIRE AL GRITO DE GOL

Cualquier otro jugador habría quedado fuera de la convocatoria tras un evento de tal magnitud emocional, pero el cuerpo técnico y el jugador decidieron lo contrario. Ya en la conferencia de prensa previa al duelo en Frankfurt, el entrenador Thomas Frank abordó el tema con calma ante los medios de comunicación. El estratega minimizó el impacto psicológico del evento, lo calificó como un "accidente menor" y confirmó que ambos futbolistas se encontraban en perfectas condiciones físicas para jugar.

Randal Kolo Muani anotando en Champions. AFP

Y así ocurrió. Kolo Muani no solo viajó, sino que saltó al campo como titular. Lejos de mostrarse afectado o distraído, el atacante canalizó la adrenalina del día en su desempeño deportivo. Durante el encuentro, demostró su calidad y anotó uno de los goles con los que el Tottenham se impuso ante el conjunto alemán, cerrando así un día que comenzó con el estruendo de un choque y terminó con el sonido de la red moviéndose a su favor.

La victoria en la Champions League sirvió para pasar el trago amargo de la pérdida de su Ferrari, demostrando una fortaleza mental envidiable para rendir al máximo nivel el mismo día en que la suerte le jugó una mala pasada en la carretera.