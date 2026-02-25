Brandon Moreno es favorito en las apuestas para la UFC CDMX

La Arena CDMX se prepara para ser el epicentro de las artes marciales mixtas este 1 de marzo, con el regreso a casa de una de sus máximas figuras: Brandon Moreno. El excampeón mundial encabezará el evento principal de UFC, enfrentando al británico Lone’er Kavanagh en una batalla pactada a cinco asaltos dentro de la división mosca.

El ambiente de la capital mexicana promete ser un factor decisivo, y el mercado de apuestas ya ha emitido su veredicto. De acuerdo con la plataforma Cloudbet, Brandon Moreno parte como claro favorito, con una probabilidad implícita que roza el 64%, dejando a Kavanagh con un 36%.

Sin embargo, el margen de favoritismo no es absoluto. Kavanagh, de 26 años, representa a la nueva guardia de la división, caracterizándose por su velocidad, explosividad y un poder de definición temprana que lo convierte en una amenaza constante. Los analistas señalan que su riesgo radica en la resistencia y la adaptación a un escenario de tan alta exigencia.

Para Korean John, experto en deportes de contacto e insider de MMA de Cloudbet, el factor determinante podría no estar únicamente en la técnica, sino en el entorno.

El elemento más significativo rumbo a este combate es la altitud. El ambiente en la Ciudad de México ha demostrado fatigar a los peleadores casi de inmediato. Eso ofrece una ventaja considerable para Moreno, que ya ha competido ahí en múltiples ocasiones”, señala.

El consenso en el mercado anticipa precisamente un escenario de máxima duración. La línea de rounds totales favorece ampliamente que el combate supere los 4.5 episodios, sugiriendo una contienda estratégica y prolongada. El método de victoria más probable para Moreno es por decisión, lo cual subraya su capacidad para administrar el ritmo de la pelea, absorber la presión inicial de su oponente y llevarlo a "aguas profundas" donde su experiencia se imponga.

Brandon Moreno y Lone’er Kavanagh, cara a cara en Bellas Artes. X: ufc

Kavanagh asumió la pelea con escaso tiempo de preparación, lo que confiere una ventaja considerable a Moreno. La batalla cardiovascular será, por tanto, un desafío titánico para el británico.

Kavanagh necesita iniciar rápido, utilizar su boxeo y contragolpe para sorprender antes de que el desgaste aparezca”, explica Korean John. “Pero la mayor fortaleza de Moreno es sobrevivir la tormenta inicial y aumentar la presión cuando el aire se vuelve más ligero. Si la pelea se extiende, podría capitalizar el cansancio para buscar un TKO tardío o una sumisión”.

El choque en la Arena CDMX será un fascinante contraste generacional. Por un lado, la experiencia probada de un excampeón mundial contra la ambición y la ambición de una figura emergente. La fotografía de tendencias está clara, pero como dicta la máxima de las artes marciales mixtas, nada está escrito hasta que se cierra la jaula.