México alista uno de los eventos ecuestres más importantes del mundo

La élite del salto ecuestre internacional volverá a la capital del país con la llegada del Longines Global Champions Tour (LGCT) 2026, circuito considerado como el más importante del mundo, que celebrará su parada mexicana del 16 al 19 de abril en el Campo Marte.

LGCT en territorio nacional forma parte de un calendario compuesto por 17 sedes en cuatro continentes, donde competirán los mejores jinetes y caballos del ranking mundial en pruebas de cinco estrellas (CSI5*), el cual es el máximo nivel de este deporte.

El circuito iniciará del 4 al 7 de marzo en Doha, Catar, y de ahí recorrerá ciudades como Miami, Madrid, París, Mónaco, Londres y Roma, antes de concluir en noviembre con los playoffs en Riyadh en Arabia Saudita.

México es sede clave de América

Desde su incorporación al tour, la Ciudad de México se ha consolidado como una de las plazas más importantes del campeonato, tanto por la calidad de su organización como por la respuesta del público.

El Campo Marte, ubicado a un costado del Bosque de Chapultepec, ofrece un escenario único donde miles de aficionados se reúnen para presenciar competencias en las que la precisión, el mando, la velocidad y la coordinación entre jinete y caballo son determinantes.

La etapa mexicana forma parte de la gira americana, que incluye también la parada en Miami Beach, Estados Unidos.

Competencia de clase mundial

El Longines Global Champions Tour reúne cada temporada a campeones olímpicos, monarcas mundiales y líderes del ranking internacional, quienes compiten por puntos para el título general del circuito.

Cada evento tiene como prueba principal el LGCT Grand Prix, considerada la competencia estelar del fin de semana, además de pruebas complementarias que forman parte de la Global Champions League, formato por equipos.

Un circuito global en expansión

La temporada 2026 también marcará el debut de El Cairo, Egipto, como nueva sede del tour, confirmando el crecimiento de la disciplina y su presencia en nuevos mercados.

Con más de dos décadas de historia, el circuito se ha convertido en uno de los escaparates más importantes del salto ecuestre, con bolsas millonarias y escenarios emblemáticos alrededor del mundo.

La etapa en la Ciudad de México volverá a colocar al país en el centro de la escena ecuestre internacional, en un evento que año con año reúne a los máximos exponentes de este deporte.