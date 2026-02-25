Liga MX: Keylor Navas responde sobre su futuro en Pumas: "No me han hecho ninguna oferta"

Mientras que el futuro del portero Keylor Navas ha sido una duda constante en el Clausura 2026 de la Liga MX, el portero costarricense ha hablado y señaló que, en realidad, aunque su deseo es quedarse en Pumas de la UNAM, no ha recibido una oferta para mantenerse, una situación que lo tiene decepcionado.

A pesar de su estatus de ídolo en el Pedregal, el futuro del guardameta costarricense con los Pumas se encuentra en una encrucijada marcada por la falta de comunicación por parte de la directiva universitaria.

En una reciente entrevista con Kery Ruiz, el tres veces campeón de la Champions League fue brutalmente honesto sobre su situación contractual. A solo unos meses de terminar su vínculo con el club, Navas reveló que, aunque su deseo era asegurar su permanencia desde hace tiempo, la oferta nunca ha llegado.

"No tengo nada que firmar": La cruda realidad de Keylor Navas

Navas confesó que su identificación con los colores azul y oro fue inmediata, pero que la voluntad del jugador no basta para estampar una firma. Según sus propias palabras, la disposición para renovar existía desde finales del año pasado, al menos de su parte.

"Vieras que yo estoy muy contento aquí... si por mí hubiera sido, yo creo que si se hubieran acercado desde diciembre, yo hubiera firmado una renovación sin ningún problema", dijo en la entrevista con Ruiz.

El portero tico aprovechó para aclarar la situación ante la insistencia de los aficionados que le piden quedarse.

"La realidad es que a mí la gente me hace mucha gracia, me dice 'no te vayas, quédate, renueva', pero es que no tengo nada que firmar, el club no me ha hecho ninguna oferta, no se han acercado a hablar conmigo".

Compromiso total hasta el último minuto

A pesar de la incertidumbre y de vivir el "día a día" sin una propuesta formal sobre la mesa, Keylor aseguró que su entrega con los Pumas no se verá afectada. Se siente plenamente identificado y agradecido por el cariño recibido en el estadio y en las calles.

"Soy un Puma más... el que no tenga ninguna oferta de renovación no quiere decir que no vaya a disfrutar ni vaya a dar todo por la camiseta", sentenció.