Jugadoras de Charros de Jalisco huyen de México por inseguridad tras narcobloqueos  

El roster de Charros de Jalisco en la Liga Mexicana de Softbol sufrió este miércoles una reconfiguración forzada tras la salida de sus cuatro principales figuras internacionales, quienes decidieron dar por terminada su participación en la temporada actual para retornar a sus países de origen tras la jornada de violencia que paralizó al estado el pasado domingo.

Las canadienses Nicola Simpson, Natalie Widman y Janet Leung, junto a la pitcher de Países Bajos, Eva Voortman, notificaron a la directiva que no existen condiciones para continuar en el circuito luego de los narcobloqueos y enfrentamientos derivados del operativo federal donde fue abatido el líder criminal Nemesio Oseguera Cervantes. Estos hechos, que obligaron a la suspensión del encuentro programado ante El Águila de Veracruz, marcaron un punto de quiebre para las jugadoras, quienes manifestaron que la prioridad actual es su bienestar fuera del diamante.

Después de muchas conversaciones y profunda reflexión, tomé la difícil decisión de retirarme de la temporada con Charros de Jalisco. Las circunstancias recientes me han llevado a priorizar mi seguridad y bienestar general. Esta decisión tiene peso, pero confío en que es la correcta para mí. Así no es como imaginé que sería mi temporada profesional. Hay decepción. Hay dolor. Hay culpa y vergüenza al alejarme de algo con lo que me comprometí. Como competidores, estamos programados para seguir adelante, para terminar lo que empezamos. Para presentarnos pase lo que pase. Así que elegir de forma diferente se siente pesado. Y, sin embargo... hay tanta gratitud. Aprendí lecciones que llevaré conmigo mucho después de que este año termine. El crecimiento no siempre llega de la manera que imaginamos pero siempre deja su huella (…) Fue un honor. Lamento que este capítulo termine antes de lo que cualquiera de nosotros esperaba. Por favor, sepan que mi respeto y aprecio por este club son profundos”, externó Natalie Widman.

Ajuste de emergencia en la Liga Mexicana de Softbol

Ante la posibilidad de que el fenómeno se extienda a otras organizaciones con personal extranjero, la Liga Mexicana de Softbol determinó extender el periodo de contrataciones y movimientos hasta el próximo 1 de marzo, con el objetivo de que los clubes afectados por deserciones relacionadas con la seguridad nacional puedan reconstruir sus plantillas.

Por su parte, la oficina de Charros de Jalisco formalizó la baja de las cuatro peloteras y anunció la llegada de las mexicanas Valeri Canales, Ana Sofía Villarreal y Brenda Velarde para encarar la gira que inicia este jueves en Torreón ante Algodoneras. El club viajó por vía aérea hacia Coahuila para continuar con el calendario, intentando mitigar el impacto de una baja colectiva que ocurre en el tramo más crítico de la campaña y que evidencia el impacto de la situación social en el desarrollo de la liga profesional.