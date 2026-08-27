La Vuelta a México volvería para 2027: ¿Participarán Isaac del Toro y el UAE Team?

La Vuelta a México podría regresar al calendario en 2027, después de una década sin disputarse. El posible regreso de la competencia también abre la posibilidad de que Isaac del Toro y el UAE Team participen en territorio nacional, aunque su presencia todavía no está confirmada.

Las actuaciones del ciclista bajacaliforniano con el UAE Team han incrementado el interés de la afición mexicana, que ha pedido verlo competir nuevamente en el país. Del Toro actualmente ocupa el cuarto lugar del ranking mundial de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

Isaac del Toro podría estar en la Vuelta a México. REUTERS

La Vuelta a México volvería en 2027

De acuerdo con información de David Faitelson, el regreso de la Vuelta a México contemplaría cinco etapas y tendría entre sus escenarios a La Malinche en Tlaxcala, que sería utilizada para una etapa de montaña. El recorrido tendría su cierre en la Ciudad de México.

La posible vuelta de la competencia también podría contar con la participación del UAE Team, lo que abriría la posibilidad de que Isaac del Toro compita frente a la afición mexicana.

Sin embargo, la presencia del ciclista todavía no está asegurada. La decisión dependerá de la planificación del equipo y de los corredores que sean designados para participar en la competencia.

Meses atrás, Bernardo de la Garza, presidente de la Unión Ciclista de México, había revelado que existían planes para recuperar la Vuelta a México, aunque en ese momento el proyecto todavía se encontraba en conversaciones iniciales.

¿Isaac del Toro podría participar en la Vuelta a México?

Joxean Fernández, director deportivo del UAE Team, habló con ESPN sobre la posibilidad de que la carrera regrese y pidió evitar que exista presión sobre Isaac del Toro para que participe.

El directivo explicó que la decisión de competir en una carrera corresponde al equipo y, posteriormente, se determina qué ciclistas forman parte de la convocatoria.

Él pertenece a un equipo y el equipo es el que decide competir en la carrera y, a partir de si competimos, decidimos si está un corredor u otro. Pero no porque venga o no venga Isaac del Toro se tiene que hacer la carrera o no”, declaró Fernández a ESPN.

El director deportivo no descartó que el mexicano pueda participar en la eventual Vuelta a México, pero señaló que primero tendrán que valorar la competencia y posteriormente definir a los corredores que serán considerados.

Un mural de Isaac del Toro da la bienvenida a los automovilistas que arriban desde Ensenada a Tijuana. Redes sociales

¿Por qué se canceló la Vuelta a México?

La primera edición de la Vuelta a México se disputó en 1948. Sin embargo, la competencia tuvo diferentes periodos de interrupción debido a problemas relacionados con el financiamiento y la organización.

La última edición se realizó en 2017 y posteriormente la competencia fue retirada del calendario de la UCI.

Ahora, el posible regreso para 2027 volvería a colocar a la carrera dentro del panorama del ciclismo mexicano. La expectativa también está relacionada con la posibilidad de que Isaac del Toro pueda participar, aunque su presencia dependerá de la decisión del UAE Team.

El mexicano se ha convertido en uno de los principales referentes del ciclismo nacional y su participación sería uno de los atractivos para la afición que espera nuevamente una competencia de este tipo en territorio mexicano.