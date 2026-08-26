Toluca vence 2-0 al Austin FC y avanza a semifinales de la Leagues Cup

Helinho tuvo que romper con la ansiedad que se había apoderado del Toluca. Con un triunfo 2-0 sobre el Austin FC, los Diablos encontraron desde los 11 pasos el camino hacia las semifinales de la Leagues Cup, en una noche donde el dominio no siempre encontró recompensa, pero sí la suficiente para mantener vivo el sueño.

Los Diablos tenían la pelota, inclinaban la cancha y encontraban espacios, pero el gol se resistía. La presión crecía con cada minuto y el Austin sobrevivía ante un equipo que acumulaba llegadas sin conseguir el último toque. La ansiedad comenzaba a jugar su propio partido.

La noche pedía a alguien capaz de transformar esa tensión en certeza, y apareció el brasileño. Tras una falta sobre Angulo dentro del área, Helinho tomó el balón, caminó hacia el manchón y asumió la responsabilidad. Su disparo fue firme, venció al arquero y convirtió el sufrimiento en celebración. El 1-0 había llegado y con él, la tranquilidad que el Toluca necesitaba.

Hasta entonces, los Diablos habían construido su partido a partir de la insistencia. Federico Castro tuvo en sus pies una de las oportunidades más claras, pero perdonó. Gallardo también dejó escapar una jugada que pudo haber cambiado el rumbo del encuentro. Toluca tenía el control y una amplia posesión, aunque el conjunto de la Major League Soccer se aferraba a conseguir el empate.

El panorama se volvió todavía más favorable cuando Joseph Rosales fue expulsado después de que el árbitro acudiera al VAR para revisar su dura entrada. Con un hombre menos, Austin quedó obligado a resistir, mientras el Toluca buscaba el golpe que sentenciara la historia.

Helinho estuvo cerca de conseguir su doblete, pero su disparo se fue por encima del travesaño. Los Diablos siguieron perdonando y dejaron abierta una puerta que Austin nunca pudo aprovechar. El reloj avanzaba y la mínima ventaja mantenía la tensión.

Cuando parecía que el 1-0 sería suficiente para sellar la clasificación, Díaz Price apareció en el último minuto para poner el 2-0 definitivo y terminar de apagar cualquier esperanza del conjunto de la MLS. El segundo golpe llegó justo cuando los Diablos necesitaban cerrar una noche que había exigido paciencia.

No fue una goleada ni una exhibición de contundencia. Fue una victoria de carácter, paciencia y resistencia. Toluca soportó la presión, encontró en Helinho al hombre capaz de romper la ansiedad y en Díaz Price al encargado de poner la firma definitiva.

El León espera en semifinales a unos Diablos que ya saben que, cuando la presión aumenta, también pueden encontrar el camino para seguir avanzando.