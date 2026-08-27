Previa: Xolos vs Pumas Apertura 2026

Pumas de la UNAM afronta una dura visita al Estadio Caliente para medirse a los Xolos de Tijuana este viernes 28 de agosto, en duelo correspondiente a la Jornada 6 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

El silbatazo inicial en la frontera está programado a las 20:10 horas tiempo local (21:10 horas, tiempo del centro de México).

Pumas previo a viajar a Tijuana Pumas

Pumas busca romper su racha de empates en su visita a Xolos.

El conjunto universitario marcha en la parte media de la clasificación general con ocho unidades y llega con urgencia de sumar tres puntos para escalar posiciones. Los Pumas acumulan dos empates consecutivos en el Estadio Olímpico Universitario, en las últimas dos jornadas, tras empatar sin goles ante Querétaro y registrar un 1-1 frente a los Rayos del Necaxa .

Por su parte, los Xolos de Tijuana buscan reencontrarse con el triunfo ante su afición tras sufrir una dolorosa derrota el fin de semana pasado. Xolos perdió su invicto de cuatro partidos tras caer por goleada 5-2 en su visita a las Chivas. A pesar del descalabro, el equipo fronterizo suma 10 puntos en el certamen, ubicándose en la parte alta de la tabla.

Dónde ver Xolos vs Pumas Liga MX

¿DÓNDE VER EL XOLOS VS PUMAS?

El partido entre fronterizos y universitarios podrá seguirse en vivo desde el Estadio Caliente.

Fecha: Viernes 28 de agosto de 2026

Viernes 28 de agosto de 2026 Hora: 21:10 horas (Tiempo del Centro de México)

21:10 horas (Tiempo del Centro de México) Estadio: Estadio Caliente

Estadio Caliente Transmisión: FOX One

Árbitro: César Arturo Ramos Palazuelos

Gil Mora celebrando un gol Xolos de Tijuana

Últimos resultados del Xolos vs Pumas en la Liga MX

El Estadio Caliente representa una aduana complicada para los Pumas en los años recientes. Los Xolos mantienen un registro positivo como locales ante los universitarios, con dos partidos seguidos sin conocer la derrota frente a los auriazules en suelo fronterizo.

En el balance de sus últimos cinco enfrentamientos directos, el historial refleja un saldo parejo con dos victorias para Pumas, dos empates y un triunfo para Tijuana.