¡Defensiva de oro! Mexicano entre los mejores catchers de MLB

Brandon Valenzuela puso su mascota entre las mejores de las Grandes Ligas. El mexicano de los Azulejos de Toronto fue anunciado entre los tres finalistas al Guante de Oro como catcher de la Liga Americana, con la posibilidad de coronar su temporada de novato con el máximo reconocimiento defensivo de su posición.

El receptor mexicano comparte la nominación con Dillon Dingler, de los Tigres de Detroit, y Austin Wells, de los Yankees de Nueva York, quienes completan la terna anunciada por Rawlings para la temporada 2026.

Valenzuela disputó 91 juegos en su primera campaña y registró un valor defensivo de +11 carreras, según Statcast.

El mexicano conocerá el resultado el domingo 1 de noviembre, cuando los ganadores sean anunciados durante una edición especial de Baseball Tonight, por ESPN, en Estados Unidos.

Toronto presume su defensa

Los Azulejos colocaron a cinco jugadores entre los finalistas, la mayor cantidad para una organización de la Liga Americana en esta edición. Los Cachorros de Chicago encabezaron a la Nacional, también con cinco representantes.

Valenzuela aparece acompañado por el primera base Vladimir Guerrero, el parador en corto Andrés Giménez, el jardinero derecho Nathan Lukes y el pitcher José Soriano, quien dividió la temporada entre los Angelinos de Los Ángeles y los Azulejos.

Los managers y hasta seis coaches de cada equipo participan en la votación para los premios de las posiciones defensivas tradicionales dentro de su respectiva liga, sin la posibilidad de elegir a integrantes de su propia organización.

El proceso también incorpora el Índice Defensivo de SABR, que representa aproximadamente 25 por ciento del resultado; los votos de managers y coaches conservan el mayor peso en la elección.

Busca unirse a los mexicanos de oro

Brandon Valenzuela aspira a incorporarse a una lista de cinco mexicanos que han conquistado el Guante de Oro en Grandes Ligas: Rubén Amaro (1964), Aurelio Rodríguez (1976), Fernando Valenzuela (1986), Adrián González (2008, 2009, 2011 y 2014) y Ramón Urías (2022).

Amaro obtuvo el reconocimiento como shortstop de los Filis de Filadelfia; Rodríguez, como tercera base de los Tigres de Detroit, y Fernando Valenzuela, como pitcher de los Dodgers de Los Ángeles. Urías se sumó al grupo por su trabajo en la antesala de los Orioles de Baltimore.

González, nacido en San Diego, California, es el único de ese grupo que ganó el premio en múltiples ocasiones: cuatro como primera base, repartidos entre los Padres de San Diego (2008 y 2009), los Medias Rojas de Boston (2011) y los Dodgers (2014).

El catcher de los Azulejos busca convertirse en el sexto mexicano premiado y el primero como receptor, dentro de una tradición que suma ocho Guantes de Oro.