Decreta juez audiencia privada de 'El Patrón' para proteger su integridad de figura pública

San Luis Potosí, SLP.- La autoridad judicial decretó privada la audiencia inicial contra Alberto del Río El Patrón ante la solicitud de la víctima y del imputado. La defensa de Alberto “N” argumentó que al ser su cliente una figura pública y difundirse en los medios de comunicación detalles de los señalamientos de presunta violencia contra su pareja sentimental, la integridad física del luchador profesional estaría en riesgo.

El juez consideró válida esa probabilidad. Por su parte, la víctima se sumó al incidente para suspender la audiencia pública, porque, según afirmaron los fiscales que presentan la imputación por violencia familiar, en la denuncia existen menores de edad que son víctimas. Con la audiencia privada, dijo el juez, se garantiza el interés superior de la niñez y se invalida el derecho a la publicidad de los medios de comunicación.

Alberto 'El Patrón', a tribunales. Foto: Ring Royale

Ambas partes serán representadas por abogados privados. La víctimas tiene como defensor al letrado Héctor Vega Robles y Alberto del Río designó como defensa a Israel Ibarra Fajardo. La pareja sentimental de Alberto “N” estuvo presente en la sala de audiencia y tenía un golpe visible en el lado derecho del rostro, en la parte del pómulo.

Alberto de Río salió a la audiencia en pants, tenis y una sudadera en color gris. Luego de resolver el incidente para suspender la audiencia pública, se reanudó la audiencia inicial en la que el juez calificará de legal la detención y la fiscalía le imputará el delito de violencia familiar y solicitará vincularlo a proceso. Se espera que la defensa de Alberto "N" solicite la duplicidad del término constitucional y que la defensa de la víctima demande la medida cautelar de prisión preventiva.