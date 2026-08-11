David Ospina tiene un pie fuera del Atlante

David Ospina podría tener las horas contadas como portero del Atlante, y en el profesionalismo, ya que a pesar de haber anunciado su fichaje con los Potros de Hierro para el Apertura 2026 de Liga MX, el arquero colombiano sufrió una lesión en el codo que podría orillarlo a abandonar los terrenos de juego; Jordan García fue anunciado como refuerzo en el arco Azulgrana.

A horas de que Atlante cierre la Primera Ronda de Leagues Cup frente a Minnesota United, Álvaro Galindo salió ante los medios de comunicación –por la expulsión de Miguel Herrera- y mantuvo en el aire la estadía de David Ospina como uno de los cancerberos de Atlante para el resto del semestre.

Esto fue lo que mencionó el Auxiliar Técnico del Atlante sobre David Ospina, quien el pasado Mundial 2026 fue parte de la convocatoria final con Colombia:

“Si ya está Jordan acá, yo creo que no regresará Ospina. No lo sé”.

Hasta el momento, David Ospina se mantiene registrado con Atlante en la página de Liga MX, compartiendo sitio con Óscar Jiménez, Roberto Barragán y el recién fichado, Jordan García.

Jordan García anunciado como competencia para Óscar Jiménez

Pese al gran inicio de temporada que vive Óscar Jiménez, la cúpula del Equipo del Pueblo no se quedó de brazos cruzados y buscó competencia para el portero mexicano de 37 años, anunciando la llegada de Jordan García, arquero procedente del León que con 21 años es convocado de manera asidua a los procesos formativos de Colombia.

Destacando su juego aéreo y reflejos, Atlante le dio la bienvenida a un arquero que podría –en su momento- adueñarse de la titularidad en el cuadro de Miguel Herrera, mismos que se mantienen con posibilidades de calificar a los Cuartos de Final en la Leagues Cup 2026 y coquetean con los puestos de Liguilla en el inicio del Apertura 2026 de Liga MX.

BFG