Jugador de la Liga MX arremete contra arbitraje en Leagues Cup

El delantero de Santos Laguna de la Liga MX, Lucas Gabriel Di Yorio, arremetió contra el arbitraje en la Leagues Cup 2026 después de recibir una fuerte barrida en el medio campo que pudo provocarle una lesión.

“Lo que pasó fue algo que me puso en riesgo muy grande de sufrir una lesión grave. Es increíble que ante una acción así no haya existido ni siquiera una revisión del VAR.

Lo único que me dijo el árbitro fue ‘vete a cambiar las calcetas que tienen sangre, no es roja ya se chequeo’, algo que, desde mi punto de vista, no corresponde con la gravedad de la falta”, publicó el originario de Buenos Aires, Argentina.

La acción se dio en el segundo tiempo del partido entre Chicago y Santos Laguna, cuando el marcador estaba empatado 1-1. En una disputa del balón, recibió una barrida que lo dejó tendido en el césped por unos instantes y exigió que ese tipo de faltas no queden solo en la cancha.

“No es posible que nos pongan en riesgo de esta manera y que no haya una respuesta para este tipo de entradas. Sinceramente espero que la Leagues Cup tome cartas en el asunto. Este tipo de faltas no pueden quedar simplemente en la cancha sin ninguna consecuencia”, señaló Lucas Di Yorio.

Asimismo, compartió una imagen de cómo le quedó la herida y los puntos que le dieron.

Chicago se impuso 3-1 a Santos Laguna, por lo que el equipo de la Liga MX encajó su segunda derrota en la Leagues Cup 2026 y está eliminado del torneo.

El cuadro mexicano cerrará la Primera fase del torneo el próximo 13 de agosto, cuando enfrente a Philadelphia en el Subaru Park.