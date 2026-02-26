Fallece Marco Tolama, pilar de la crónica de la Fórmula Uno en México

El automovilismo mexicano perdió este jueves a una de sus figuras más emblemáticas y respetadas. Marco Tolama, el expiloto y analista que se convirtió en la voz de referencia para generaciones de aficionados a la Fórmula 1, falleció tras permanecer varias semanas en terapia intensiva debido a un cuadro respiratorio severo que obligó a su intubación.

La noticia de su deceso llega después de que su hija, la periodista Jimena Tolama, hiciera pública la crítica situación de salud de su padre, quien enfrentaba no sólo complicaciones médicas, sino presiones administrativas en el centro hospitalario donde se encontraba. Su partida marca el fin de una era en la que el automovilismo encontró un espacio privilegiado en la televisión abierta mexicana.

El 'Charro volador': Del asfalto a los micrófonos

Antes de ser el rostro de las transmisiones internacionales, Tolama fue un piloto profesional dedicado y serio, conocido en las pistas como el 'Charro volador'. Incursionó en categorías de Estados Unidos, Canadá y Europa durante la década de los setenta, una etapa compleja para el automovilismo nacional debido a la falta de patrocinios.

A pesar de retirarse sin haber alcanzado las máximas categorías por razones económicas, Tolama siempre se mostró satisfecho con su carrera.

Lo practiqué lo suficiente, corrí lo suficiente. Estoy satisfecho de lo que hice, adónde llegué y cómo llegué.

La transición de las pistas a la cabina de transmisión ocurrió gracias a la visión de José Ramón Fernández en los inicios de Canal 13 (Imevisión). Fernández buscaba a un piloto que pudiera explicar con rigor técnico lo que sucedía en la Fórmula 1. Tolama fue el elegido y permaneció 25 años en la empresa, convirtiéndose en pieza fundamental de programas históricos como DeporTV y Los Protagonistas.

Su estilo se caracterizó por la generosidad técnica y la capacidad de educar a la audiencia.

A lo largo de su trayectoria, Tolama narró momentos que definieron la historia del deporte. Uno de los episodios que más lo marcó fue la muerte de Ayrton Senna en 1994, un acontecimiento que le tocó relatar del cual se declaraba profundo admirador. También se le recuerda por su intensidad al narrar duelos memorables en categorías como la serie Cart, donde celebraba con euforia las actuaciones de pilotos mexicanos como Adrián Fernarz

Tras su salida de TV Azteca, continuó su labor en medios como Radio Trece, Claro Sports, TDN y diversas publicaciones impresas especializadas. ».

Con el fallecimiento de Marco Tolama, el automovilismo nacional pierde a un cronista que supo combinar la precisión del piloto con la pasión del narrador, dejando un vacío irremplazable en la cultura deportiva de México.