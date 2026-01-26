Faitelson defiende al América: "es al único que se puede criticar, al resto no porque se enojan"

Muchos añoran a aquel David Faitelson contestario, crítico y de juicio duro con el futbol mexicano y en particular con Televisa y el América. Muchos años, junto a José Ramón Fernández definió un estilo afilado contra este emporio.

Después de seguir esa línea en la cadena Espn, David Faitelson aceptó por fin el gran sueldo con el que Televisa lo tentó y desde 2023 ingresó a las filas de la televisora que por muchos años criticó.

Eso acarreó una guerra personal con su mentor José Ramón Fernández y también cambios de discurso del mismo Faitelson.

Ahora reveló que en su trabajo diario, al único equipo que puede criticar es al América, ya que cuando habla de otros clubes que tienen contrato con Televisa, llaman para quejarse de sus opiniones.

El América es el equipo que menos injerencia tiene en los comentarios que hacemos. Si madreo al América no pasa nada, pero si digo algo del Toluca, Monterrey o Cruz Azul ya están llamando por teléfono para quejarse".

Ante esta sorpresiva declaración, muchos han considerado a David Faitelson un cachorro del sistema de Televisa y un hombre que vendió sus valores a cambio de un gran sueldo a pesar de traicionar lo que muchos tiempo marcó sus ideales.

A su vez, explicó por qué considera que el América es al equipo que puede criticar sin preocuparse.

"Al América le doy por encima o por abajo y ¿quién va a llamar? sólo hay uno que lo puede hacer, y no lo hará, entonces con el que más libertad, irónicamente para atacar, es con el América, por eso me colocan a mí en sus partidos".

TEMA GUILLERMO OCHOA

También tuvo tiempo de hablar de la Selección en relación a la portería que sigue siendo acéfala para muchos. No hay aún un arquero que tenga la titularidad ganada y David Faitelson contempla que si Memo Ochoa llega al Mundial, obedecerá más a una especie de homenaje o a una imposición comercial.

Guillermo Ochoa atajando el balón con la Selección Mexicana. (Mexsport)

"Hoy parece no existir una justificación deportiva real para llamar a Guillermo Ochoa al Mundial... Sólo que se tate de un homenaje o de una imposición comercial... De ninguna de las dos "se espanta" el futbol mexicano.