Aguirre admite que Selección Mexicana "puede mejorar" de cara a los siguientes partidos

Javier Aguirre se ha caracterizado por su manera única de enfrentar los cuestionamientos de la prensa y en esta ocasión fue honesto al mencionar que con el trabajo de su equipo está bien, pero “podemos mejorar y debemos también”, refiriéndose al poderío que tuvo en el ataque sobre el rival y que no se reflejó en los goles.

Además se le cuestionó sobre Gilberto Mora y su debut. “No lo encontramos en donde nos hubiera gustado verlo, pero creo que para ser su primera vez en un escenario como este no desentonó”, luego de enlistar a varios otros jugadores que debutó en mundiales como Javier Hernández, Rafa Márquez y Carlos Vela.

En su honestidad pudo dejar ver que para algunos “les pesó un poquito, no a todos, pero sí, un poco, este escenario”, ya que con un aforo de más de 80 mil personas se convertían en la primera selección en abrir un Mundial en casa por tercera ocasión

Julian Quiñones considera que México aún debe fortalecerse de cara a sus dos partidos restantes. AFP

Tal fue el recinto, con un aura emblemático y con un ambiente pasional, que los abucheos y silbidos de la afición no fue significativo para Aguirre. Después de qué se le preguntara sobre ello, él fue contundente al decir: “Yo no oí los abucheos” pero debo saber que consultaría con sus jugadores, si es que eso les afectó para la segunda parte, y así poder generar un resultado diferente.

Por último, “es muy fácil, hacer cuentas, sumas y restas. Realmente no es importante, no es nuestra prioridad”, mencionó el entrenador de la escuadra tricolor y fue claro al expresar que no hay ninguna obsesión por ser líderes del grupo, sino concentrarse en el siguiente partido ante Corea del Sur y así no “futurear”. No estuvimos muy finos (en el ataque). “Es una oportunidad” y solo queda eso para el próximo compromiso que se disputará el próximo jueves 18 de junio en el estadio Guadalajara de Jalisco.