Cowboys vs. Texans EN VIVO GRATIS: Sigue los detalles de este partido de la Semana 4 de la NFL

¿Cómo llegan Cowboys y Texans al partido?

Los Dallas Cowboys vienen de sufrir una dolorosa derrota 34-31 ante los Baltimore Ravens en un partido histórico celebrado en Río de Janeiro. Previamente vencieron a Washington (37-20) y cayeron en la Semana 1 ante los Giants (28-20).

Los Houston Texans vive uno de los arranques más duros en años recientes para la franquicia tras ligar derrotas consecutivas ante Buffalo, Cincinnati e Indianapolis. En la Semana 3 cayeron ante sus rivales de división, los Colts.