Cowboys vs. Texans EN VIVO GRATIS: Sigue los detalles de este partido de la Semana 4 de la NFL
Te traemos las acciones más relevantes y la información del importante partido entre Dallas y Houston
choque de vecinos
Los Dallas Cowboys vuelven a los emparrillados de Estados Unidos después de su decepcionante derrota en Río de Janeiro. En la serie histórica ante los Houston Texans, la balanza está del lado de los Cowboys 4-3 desde el comienzo de esta rivalidad en 2002. Sin embargo, jugando específicamente en el NRG Stadium de Houston, la marca histórica favorece a los Texans por 2-1.
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El receptor Nico Collins listo para volver a jugar.
- New York Jets en Chicago Bears
- New England Patriots en Buffalo Bills
- Jacksonville Jaguars en Cincinnati Bengals
- Arizona Cardinals en New York Giants
- Tennessee Titans en Baltimore Ravens
- Los Angeles Rams en Philadelphia Eagles
- Green Bay Packers en Tampa Bay Buccaneers
Resultados finales de la semana 4
- Pittsburgh Steelers 24- 27 Cleveland Browns
- Washington Commanders 13- 30 Indianapolis Colts
Los Dallas Cowboys vienen de sufrir una dolorosa derrota 34-31 ante los Baltimore Ravens en un partido histórico celebrado en Río de Janeiro. Previamente vencieron a Washington (37-20) y cayeron en la Semana 1 ante los Giants (28-20).
Los Houston Texans vive uno de los arranques más duros en años recientes para la franquicia tras ligar derrotas consecutivas ante Buffalo, Cincinnati e Indianapolis. En la Semana 3 cayeron ante sus rivales de división, los Colts.
Los Houston Texans tienen la buena noticia de que recuperan a su estelar receptor Nico Collins, quien vuelve tras dos partidos fuera por una lesión en la pierna. El ala defensiva Will Anderson Jr. también está confirmado para jugar.
Del lado de los Dallas Cowboys se espera el debut del esquinero Joey Porter Jr. tras ser adquirido recientemente vía intercambio con los Pittsburgh Steelers. El profundo Malik Hooker regresa recuperado a la actividad en la secundaria.
Dallas lidera el historial 4-3 desde la fundación de los Texans en 2002. Sin embargo, Houston ganó de forma contundente el último enfrentamiento directo por 34-10 en noviembre de 2024.
Los Houston Texans son uno de los equipos que después de tres semanas no han celebrado una victoria. Ahora aspiran a la primera como anfitriones de los Dallas Cowboys, que llevan marca negativa de 2-1.