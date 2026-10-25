El Dakar 2027 abandona Arabia Saudita por guerra en la región y apunta a volver a África

La situación en el Medio Oriente se ha cobrado otra víctima deportiva y ahora Rally Dakar, la competencia de deporte motor más extrema, no se disputará en Arabia Saudita en su edición de 2027.

Amaury Sport Organisation (A.S.O.) y la Saudi Motorsport Company (SMC) anunciaron formalmente este domingo que la mítica prueba de resistencia, programada del 1 al 15 de enero, modificará su ruta habitual y se trasladará a una nueva ubicación, esto ante los conflictos armados que se han mantenido durante el 2026 y que han llevado a la cancelación de otras pruebas como la Fórmula 1.

La decisión se tomó de manera conjunta entre los promotores y la Federación Saudí de Automovilismo y Motociclismo (SAMF), contando con el respaldo de la FIA y la FIM. De acuerdo con el comunicado oficial expedido por los organizadores, la medida responde de forma directa a la coyuntura geopolítica de la zona:

“Esta decisión es excepcional y puntual, y se tomó en estrecha coordinación con la Federación Saudí de Automovilismo y Motociclismo, siguiendo los recientes acontecimientos en la región”.

A pesar del intempestivo cambio de planes a poco más de dos meses de la fecha pactada, la organización señaló que la edición 2027 se disputará en la misma fecha y que el nuevo recorrido se dará a conocer pronto.

“El Dakar 2027 se llevará a cabo. La edición de 2027 se disputará en un territorio diferente y será organizada por A.S.O. La ubicación se anunciará por separado en los próximos días”.

¿Dónde se correrá el Rally Dakar 2027?

Sin embargo, este plan ya era un poco conocido y los reportes de medios europeos sugieren un itinerario de aproximadamente 12 etapas que podría arrancar con una salida simbólica en suelo europeo, posiblemente desde España o Portugal, antes de cruzar el Estrecho de Gibraltar hacia territorio marroquí.

El Rally Dakar no se disputa en territorio africano desde el 2008 cuando, en pleno campamento antes de arrancar, tuvo que tomar la decisión de no realizar la competencia antes la amenazas de Al-Qaeda sobre objetivos franceses que discurrieran por territorio africano. Esa situación llevó que la competencia se moviera a Sudamérica.

Por otro lado, la pausa en territorio árabe será meramente transitoria.

“Arabia Saudita albergará el Dakar 2028, una edición histórica que celebrará la 50ª edición del rally. Ambas organizaciones ya están trabajando juntas para hacer de este hito un momento excepcional”.