Cuti Romero se declaró listo para suplir a Messi como capitán de Argentina

Tras el juego de ayer, donde la selección Argentina derrotó por 4-0 a Bolivia, Cristian 'Cuti' Romero colaboró con una anotación; además, aseveró que cuenta con las credenciales necesarias para liderar el vestuario en la era post Lionel Messi.

La designación por parte de Lionel Scaloni en la gira de partidos del adiós para el astro argentino inició por ceder el cetro a uno de los futbolistas con mayor proyección a nivel mundial, quien ya sabe lo que significa jugar dos Copas del Mundo y lograr el título en una edición.

Cuti Romero en la Copa del Mundo 2026. Reuters

Después de la victoria, el zaguero recordó sus primeros pasos en el fútbol profesional y señaló que nunca imaginó que regresaría al estadio Mario Alberto Kempes, donde debutó con la playera del Club Atlético Belgrano, ahora con la responsabilidad más grande de su carrera.

Nunca imaginé que me convertiría en capitán de la selección. Comencé mi carrera profesional aquí, y 10 años después regreso como capitán de Argentina. Es algo increíble. Obviamente, es una enorme responsabilidad, pero me siento preparado para ella”, expresó.

Además, no dudó en mostrar su gratitud ante uno de los iconos más grandes en la historia del deporte como lo es Lionel Messi, y puntualizó que su impacto e influencia desde lo futbolístico como en el vestuario será algo que perdurará por siempre.

Nunca vamos a tener otro jugador como Leo. Esa es la verdad. Es el mejor jugador de la historia del fútbol… Fue un ejemplo para todos nosotros. Lo vimos crecer desde que éramos muy jóvenes, lo vimos caer, pero siempre nos enseñó a levantarnos de nuevo”.

'Cuti' Romero y el peso de tres estrellas

Además del impacto generacional de Diego Maradona y Leo Messi como los líderes del vestuario durante su trayectoria en selección, Christian 'Cuti' Romero se convirtió en el cuarto zaguero en portar el gafete en la historia albiceleste, uniéndose a nombres como los de Daniel Passarella, Oscar Ruggeri y Roberto Perfumo. Ante tal responsabilidad, el del Atlético de Madrid se mostró entusiasta.

Es un día que nunca olvidaré, y me siento listo para asumir esta responsabilidad”.

Su aporte en selección

Su debut llegó ante Chile en el año 2021, cuando aún era jugador del Tottenham. Tras su estreno con Lionel Scaloni, siempre se ha mantenido como una pieza inamovible en el esquema del sudamericano. Con el que ha conquistado: Copa América 2021 y 2023; la Finalissima donde derrotaron a Italia; y la más recordada por todos, la Copa del Mundo de Qatar 2022. Además, se quedó cerca del bicampeonato mundial al perder la final en 2026 ante España.