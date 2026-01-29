¿Cuánto le cuesta al América mantener a Víctor Dávila? 

El América sigue preparando a marcha forzada la llegada de Raphael Veiga, para cerrar el plantel en la disputa del torneo Clausura 2026. Pero si el club no le encuentra acomodo a Víctor Dávila u otro extranjero, el precio a pagar será caro.

América tiene ocupadas las nueve plazas de jugadores No Formados en México. Necesita una para no complicar la alta del fichaje brasileño procedente del Palmeiras. Incluso antes del arranque del torneo, el equipo decidió no registrar al chileno Igor Lichnovsky.

El defensa central andino no entró en planes ante la necesidad de traer al mediocampista brasileño Rodrigo Dourado. Sin embargo, el andino sigue vinculado con el club de manera contractual. El propio jugador ha rechazado las opciones para rescindir, por no convenir a sus intereses económicos de su estadía que finaliza en junio de 2027.

Por Igor Lichnovsky, que tampoco fue registrado en el roster de la próxima Concacaf Champions Cup, el América paga un sueldo cercano a los 754 mil dólares al año.

El futbolista "sacrificado" en el proyecto de André Jardine es Víctor Dávila. El delantero chileno es pretendido por el Colo-Colo; sin embargo, las negociaciones con las Águilas del América se estancaron por la petición de que la entidad mexicana cubra hasta el 50 por ciento del salario del jugador.

Por Dávila, quien regresó al futbol mexicano tras su aventura por Rusia, el América desembolsa un sueldo estimado en 662 mil dólares anuales. Su contrato también acaba en junio del 2027, pero él sí fue considerado en la lista americanista de la Concachampions.

Cabe destacar que las Águilas hicieron válida de la compra de Víctor Dávila en mayo del año pasado, por los minutos cumplidos durante su cesión acordada con el CSKA Moscú; de acuerdo con portales especializados, el valor del chileno es de casi 7mdd.

Otra posibilidad del América es darle salida a los extranjeros que regularmente son sondeados por otros equipos: el uruguayo Rodrigo Aguirre y el colombiano Raúl Zúñiga.

En todo caso, el América tendrá que contemplar la rescisión de contrato, de acuerdo al Reglamento de Competencia de la Liga MX 2025-2026 (artículo 28 Sustitución de Jugadores por transferencia, apartado e).

“Previo a solicitar el registro de un Jugador sustituto, el Club deberá presentar, el finiquito y convenio de terminación anticipada del contrato, en caso de transferencia definitiva, o la constancia de no adeudo de salarios devengados, en caso de transferencia temporal, del Jugador que fue enviado a otra Asociación Nacional”, cita el reglamento.

En esta situación la directiva operativa tendrá que negociar con Dávila o volverse a topar con la pared que impuso Lichnovsky, sumado al gasto que representará Raphael Veiga una vez finalizado el préstamo (de 9 a 10 mdd).