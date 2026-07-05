Afición ‘explota’ contra Santi Gimenez luego de 22 partidos sin gol

Santiago Gimenez salió lesionado del partido entre México e Inglaterra, perdiéndose los últimos minutos del compromiso por una lesión que lo llevó al hospital y con críticas de la afición azteca: “Pagarle la injusticia nos costó muy caro”, “no sirve”.

Ingresando por Gilberto Mora durante el minuto 61 del partido celebrado en la cancha del Estadio Ciudad de México, Santiago Gimenez hizo mancuerna en el eje del ataque junto con Raúl Jiménez, sin embargo, el ‘11’ de la escuadra Tricolor no logró sumar alguna oportunidad de peligro que representara el 3-3 ante Inglaterra.

Santiago Gimenez disputó 82 minutos distribuidos en 4 partidos durante el Mundial 2026. Reuters

Fue en una de las últimas jugadas del partido cuando abandonó el área para caer hacia el costado derecho, sufriendo una lesión en el tobillo que le impidió continuar dentro de la cancha y dejando al combinado Tricolor con 10 hombres. Aspecto que disgustó al seguidor mexicano.

Teniendo actividad en el terreno de juego durante 4 compromisos de los 5 que disputó el cuadro de Javier Aguirre en el Mundial 2026, Santiago Gimenez solamente logró acumular 82 minutos, mismos en los que terminó sin goles ni asistencias.

Tras una temporada marcada por las lesiones, la afición explotó luego de 22 partidos consecutivos sin marcar gol en duelos de Selección Mexicana o con el Milan, su último tanto fue el 23 de septiembre de 2025, cuando los ‘Rossoneri’ se impusieron 3-0 ante Lecce.

Esta fue la reacción por parte del aficionado mexicano, quienes señalan que no debía ser considerado para el compromiso que marcó la eliminación del Tri en el Mundial 2026:

Los partidos de Santiago Gimenez tras su último gol

El último gol registrado por Santiago Gimenez se remonta al 23 de septiembre de 2025. A partir de dicho compromiso, el delantero de la Selección Mexicana ha sido parte de la convocatoria de Milan y la Selección Mexicana en 22 ocasiones, mismas en las que no logró anotar:

1. Napoli / Serie A - 28 de septiembre.

2. Juventus / Serie A - 5 de octubre.

3. Colombia / Amistoso - 11 de octubre.

4. Fiorentina / Serie A - 19 de octubre.

5. Pisa / Serie A - 24 de octubre.

6. Atalanta / Serie A - 28 de octubre.

7. Torino / Serie A - 21 de marzo.

8. Napoli / Serie A - 6 de abril.

9. Udinese / Serie A - 11 de abril.

10. Hellas Verona / Serie A - 19 de abril.

11. Juventus / Serie A - 26 de abril.

12. Sassuolo / Serie A - 3 de mayo.

13. Atalanta / Serie A - 10 de mayo.

14. Genoa / Serie A - 17 de mayo.

15. Cagliari / Serie A - 24 de mayo.

16. Australia / Amistoso - 30 de mayo.

17. Serbia / Amistoso - 4 de junio.

18. Sudáfrica / Mundial 2026 - 11 de junio.

19. Corea del Sur / Mundial 2026 - 18 de junio.

20. Chequia / Mundial 2026 - 24 de junio.

21. Ecuador / Mundial 2026 - 30 de junio.

22. Inglaterra / Mundial 2026 - 5 de julio.

Santiago Gimenez durante sus primeros minutos con México durante una Copa del Mundo. Mexsport

BFG