Tala Rangel ve un futuro prometedor para México: “Esto apenas comienza”

Aunque la eliminación dejó un sabor amargo, Raúl “Tala” Rangel prefirió mirar más allá del resultado inmediato y aseguró que la Selección Mexicana apenas comienza a construir un proyecto que puede dar grandes resultados en los próximos años.

El guardameta fue cuestionado sobre el futuro de una generación integrada por futbolistas como Ledezma, Gutiérrez, Gilberto Mora y él mismo, quienes por su edad todavía podrían disputar dos o hasta tres Copas del Mundo. Lejos de enfocarse únicamente en la derrota, Rangel considera que el torneo dejó una base sólida sobre la cual construir.

Sí, desde luego. Es lo que hablamos al final del partido después de juntarnos. Se comentaba que esto apenas comienza, es algo que se está formando, que ya va agarrando forma de buena manera y creo que eso ilusiona tanto al jugador como a la afición”, respondió.

Las palabras del arquero reflejan el ambiente que quedó dentro del vestidor tras la eliminación. El golpe fue duro porque el equipo sintió que estuvo cerca de conseguir una de las victorias más importantes de su historia reciente, pero también porque confirmó que puede competir de frente contra selecciones consideradas favoritas.

Rangel reconoció que el sentimiento predominante es de frustración por no haber concretado la hazaña, aunque insistió en que el aprendizaje obtenido puede marcar el inicio de una etapa importante para el futbol mexicano.

La sensación, obviamente, es de haber podido lograr la hazaña de haber ganado. Pero con el aprendizaje y también la tranquilidad de lo que viene siendo la Selección Mexicana, de lo que demostramos. Yo creo que esta generación va para cosas grandes”, aseguró.

Raúl 'Tala' Rangel solamente abandonó el campo en los últimos minutos del partido entre México y Chequia debido al homenaje a Guillermo Ochoa. Reuters

El portero considera que la principal fortaleza del grupo es que la mayoría de sus integrantes todavía tiene un amplio margen de crecimiento. Varios de ellos llegarán a la siguiente Copa del Mundo en plena madurez futbolística y con la experiencia que únicamente otorgan partidos de máxima exigencia como los vividos durante este torneo.

Otro aspecto que ilusiona al plantel es el trabajo que encabezan Javier Aguirre y Rafael Márquez. Para Rangel, la presencia de uno de los futbolistas más importantes en la historia de la Selección Mexicana representa una oportunidad invaluable para acelerar el desarrollo de los jugadores más jóvenes.

El mensaje que dejó el vestidor tras la eliminación fue claro: este Mundial no representa el final de un proceso, sino el comienzo de uno. La actuación frente a una potencia mundial reforzó la confianza de un grupo que cree haber sembrado las bases para competir por objetivos cada vez más ambiciosos.