Ajuste en La Roja: Ferran Torres es baja y Espi toma su lugar

La selección española de futbol sufrió una modificación de último momento en su convocatoria. El atacante del París Saint Germain, Ferran Torres, abandonó la concentración tras confirmarse una molestia en el tobillo izquierdo que le impedirá estar a disposición del cuerpo técnico, comandado por el estratega Luis de la Fuente.

En su lugar, el estratega citó de emergencia al juvenil del Real Madrid, Espi, quien se integrará al grupo para cubrir la vacante ofensiva en la plantilla campeona del mundo.

El actual Campeón del Mundo viene de disputar dos compromisos en el arranque de la UEFA Nations League. En la jornada inaugural firmó una victoria 3-2 a domicilio frente a Inglaterra en el Estadio de Wembley, mientras que en su más reciente presentación selló un contundente 4-1 sobre Croacia en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla.

Carlos Espi tomará el lugar de Ferran REUTERS

El calendario de la selección española continuará con actividad crucial en la Liga de Naciones, encarará a República Checa el sábado 3 de octubre en el Estadio Carlos Tartiere, de Oviedo. Posteriormente, se medirá a Croacia el martes martes 6 de octubre en el Estadio Poljud.

Lamine Yamal deslumbró en la práctica con una obra de arte

Más allá de los movimientos en la nómina, los reflectores de la concentración volvieron a posarse sobre Lamine Yamal. El habilidoso atacante del FC Barcelona atraviesa un momento futbolístico pletórico, ratificado no sólo por su reciente doblete frente a Croacia en la Nations League, sino por el espectacular destello técnico que regaló este viernes en la sesión de entrenamiento.

Durante el ensayo en espacio reducido, la joya blaugrana sorprendió a sus compañeros y al cuerpo técnico tras recibir el balón en el centro del campo y arrancar a velocidad para dejar en su camino a dos defensas y esconder el balón en la base del poste izquierdo.

La jugada se volvió viral de inmediato entre la afición, reflejando la soltura, confianza y descaro con los que Yamal comanda la ofensiva del conjunto español en la presente fecha internacional.