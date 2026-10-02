Manchester City presenta apelación contra cargos financieros de la Premier League

El Manchester City presentó oficialmente su apelación contra los cargos por presuntas infracciones a las normas financieras de la Premier League y volvió a defender su inocencia en el caso, asegurando que cuenta con "pruebas irrefutables" para respaldar su postura.

El club inglés confirmó este viernes que presentó el recurso a las 19:00 horas del jueves 1 de octubre de 2026, un día antes de que venciera el plazo establecido por la Premier League.

El Manchester City Football Club puede confirmar que, a las 19.00 horas del jueves 1 de octubre de 2026, presentó su recurso exhaustivo contra el dictamen de la comisión de la Premier League, en relación con el asunto disciplinario de la Premier League", informó el conjunto ciudadano.

Una comisión independiente de la Premier League había declarado culpable al Manchester City en un informe publicado a principios de esta semana. Tras la resolución, el club decidió recurrir el dictamen y reiteró su rechazo a las acusaciones.

El City sostuvo que existen "múltiples motivos" para considerar que la resolución contiene "claros errores sustanciales, tanto de derecho como de principio y de hecho", además de señalar que el dictamen "carece de fundamento".

El club es inocente de las acusaciones formuladas por la Premier League y existe un conjunto exhaustivo de pruebas irrefutables que respaldan todas sus posiciones en relación con este caso", afirmó el Manchester City.

El equipo también señaló que continuará respetando las garantías procesales y que, por el momento, está limitado respecto a la información que puede hacer pública mientras el procedimiento siga abierto.

¿Cuándo se resolverá la apelación del Manchester City?

Con la apelación ya presentada, comenzará un periodo de 12 semanas para analizar el recurso. Posteriormente, está prevista una audiencia de cinco días, tras la cual habrá un plazo de 30 días para determinar el resultado del proceso.

El caso continuará, por tanto, bajo revisión mientras se desarrollan las distintas etapas del procedimiento de apelación.