¿Cuáles partidos del Mundial 2026 irán por televisión abierta? Te dejamos el listado
La Copa del Mundo está por iniciar y aunque la totalidad del torneo solo se podrá disfrutar por streaming de pago habrá una importante cantidad de encuentros en televisión abierta.
El Mundial 2026 será una fiesta de 104 partidos, pero tal como ha sido ya la dinámica desde hace algún tiempo, los aficionados no podrán disfrutar la totalidad de los encuentros de forma gratuita y tendrán que hacer una inversión económica para contratar el servicio de streaming oficial.
ViX será la única opción para ver todos los juegos de la Copa del Mundo 2026, pero esto no quiere decir que no habrá partidos en televisión abierta, en este caso en las cadenas Televisa y TV Azteca.
La totalidad de los juegos de la Selección Mexicana se transmitirán bajo esta modalidad, pero habrá otros partidos que necesitarán los aficionados dispongan de internet.
Actualmente el costo del paquete mundialista es de 899 pesos, pero ascenderá a 999 pesos a un día de la inauguración.
Listado de partidos de primera ronda del Mundial 2026 que se transmitirán por televisión abierta
- Jueves 11 de junio: México vs Sudáfrica - Grupo A - 13:00 CDMX - Las Estrellas, Canal 5, Azteca 7, NU9VE y TUDN
- Viernes 12 de junio: Estados Unidos vs Paraguay - Grupo D - 19:00 CDMX - Canal 5 y Azteca 7
- Sábado 13 de junio: Brasil vs Marruecos - Grupo C - 16:00 CDMX - Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium
- Domingo 14 de junio: Países Bajos vs Japón - Grupo F - 14:00 CDMX - Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium
- Martes 16 de junio: Argentina vs Argelia - Grupo J - 19:00 CDMX - Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium
- Miércoles 17 de junio: Inglaterra vs Croacia - Grupo L - 14:00 CDMX - Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium
- Jueves 18 de junio: México vs Corea del Sur - Grupo A - 19:00 CDMX - Canal 5, Azteca 7, NU9VE, TUDN y ViX Premium
- Viernes 19 de junio: Brasil vs Haití - Grupo C - 19:00 CDMX - Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium
- Sábado 20 de junio: Países Bajos vs Suecia - Grupo F - 11:00 CDMX - Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium
- Domingo 21 de junio: España vs Arabia Saudita - Grupo H - 10:00 CDMX - Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium
- Lunes 22 de junio: Noruega vs Senegal - Grupo I - 18:00 CDMX - Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium
- Martes 23 de junio: Colombia vs RD Congo - Grupo K - 20:00 CDMX - Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium
- Miércoles 24 de junio: Chequia vs México - Grupo A - 19:00 CDMX - Canal 5, Azteca 7, NU9VE, TUDN y ViX Premium
- Jueves 25 de junio: Ecuador vs Alemania - Grupo E - 14:00 CDMX - Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium
- Viernes 26 de junio: Uruguay vs España - Grupo H - 18:00 CDMX - Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium
- Sábado 27 de junio: Panamá vs Inglaterra - Grupo L - 15:00 CDMX - Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium
- Sábado 27 de junio: Colombia vs Portugal - Grupo K - 17:30 CDMX - Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium