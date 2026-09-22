Escándalo arbitral: El CTA confirma que Lee Kang-in debió ser expulsado ante el Real Madrid

La polémica del derbi de la capital de España creció de forma drástica una vez que el Comité Técnico de Árbitros (CTA) admitió la existencia de un grave error arbitral que perjudicó directamente al Real Madrid en la derrota por 1-0 sufrida ante el Atlético de Madrid en el Estadio Metropolitano. El organismo, dirigido por Fran Soto, reconoció públicamente que el jugador colchonero Lee Kang-in debió ser expulsado con tarjeta roja directa tras la durísima entrada sobre Fede Valverde, acción que provocó un esguince de grado 3 en el uruguayo.

A raíz de las quejas formales de la directiva blanca y la posterior rueda de prensa de José Mourinho, el CTA evaluó las tres principales jugadas polémicas del encuentro:

La entrada de Lee Kang-in a Valverde: El comité la calificó como un "error claro y manifiesto". Sostienen que el pisotón con los tacos supuso un riesgo alto de lesión y que el VAR debió intervenir de forma obligatoria para rectificar la decisión inicial de Miguel Ángel Ortiz Arias .

El comité la calificó como un "error claro y manifiesto". Sostienen que el pisotón con los tacos supuso un riesgo alto de lesión y que el VAR debió intervenir de forma obligatoria para rectificar la decisión inicial de . La infracción de 'Cuti' Romero sobre Bellingham: El estamento respaldó la amonestación. Concluyeron que, tras revisar una confusión de identidad en el monitor, la tarjeta amarilla para el defensor argentino fue correcta al tratarse de una acción "temeraria" con alta carga interpretativa.

El estamento respaldó la amonestación. Concluyeron que, tras revisar una confusión de identidad en el monitor, la tarjeta amarilla para el defensor argentino fue correcta al tratarse de una acción "temeraria" con alta carga interpretativa. La expulsión de Dean Huijsen: El organismo validó la intervención tecnológica. El colegiado principal había mostrado inicialmente una tarjeta amarilla, pero se consideró correcto cambiarla a tarjeta roja directa al cortar una ocasión manifiesta de gol sobre Giuliano Simeone.

Consecuencias técnicas y guerra total con Javier Tebas

Como consecuencia directa de este cuestionado desempeño, el árbitro principal del derbi, Ortiz Arias, se enfrenta a una inminente suspensión temporal o paso por la "nevera" debido al cúmulo de fallos en la gestión disciplinaria en el Metropolitano.

Por otra parte, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, encendió la disputa institucional al acusar al Real Madrid de utilizar el arbitraje como una "coartada" para tapar deficiencias deportivas. El mandatario difundió un mensaje en la red social X manifestando que un error arbitral no demuestra una conspiración, provocando un duro comunicado de respuesta por parte del club merengue que eleva la crispación al máximo nivel, pues el equipo blanco respondió con un comunicado cuestionando las acciones del máximo dirigente de LaLiga.