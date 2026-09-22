Le cortaron las alas: El Halcón Federico Valverde estará de baja varias semanas por un esguince

Las alarmas se encendieron por completo en la ciudad deportiva de Valdebebas. Después de someter al jugador a pruebas médicas exhaustivas una vez reducida la inflamación inicial, los servicios médicos del Real Madrid han confirmado que el centrocampista uruguayo Federico Valverde sufre un esguince de grado 3 en el tobillo izquierdo.

Este diagnóstico agrava de forma drástica el primer parte médico emitido por la institución, el cual apuntaba únicamente a un traumatismo severo luego el derbi madrileño del domingo, y sitúa al futbolista ante un periodo de baja prolongado que se extenderá hasta por ocho semanas.

La desafortunada acción se produjo en el tramo final del primer tiempo del tenso enfrentamiento ante el Atlético de Madrid, cuando el jugador colchonero Kang-in Lee propinó un durísimo pisotón sobre la articulación del charrúa. La jugada ha desatado una tormenta tanto institucional como deportiva en España. Mientras el entorno madridista clama contra el arbitraje por la inacción del VAR ante una tarjeta roja flagrante, la realidad sobre el césped resulta desoladora para los planes tácticos de José Mourinho.

Aunque las previsiones más optimistas de la prensa sugerían una recuperación exprés de apenas 15 días aprovechando el parón internacional de selecciones, la gravedad intrínseca de un esguince de tercer grado —que implica la rotura total o casi total de los ligamentos del tobillo— lleva a los especialistas a estimar alrededor de dos meses de inactividad absoluta. Lo único confirmado por el momento es que Valverde se cayó de la convocatoria por la Selección de Uruguay para la Fecha FIFA y permanecerá en la capital española para iniciar su proceso de rehabilitación.

Federico Valverde fue diagnosticado con un esguince de tobillo de tercer grado. AFP

El impacto en el esquema de José Mourinho

El cuerpo técnico se resiste a darlo por descartado a largo plazo y ha fijado el trascendental duelo de la UEFA Champions League frente a la Roma, calendarizado para el 14 de octubre, como la fecha objetivo para una posible reaparición. No obstante, precipitar el retorno de una articulación tan comprometida entrañaría un riesgo de recaída elevado.

La ausencia de Valverde, pilar indiscutible del mediocampo blanco por su despliegue físico y equilibrio táctico, obliga al estratega portugués a reestructurar su esquema justo en el tramo más exigente de la temporada en LaLiga. El Real Madrid se prepara así para afrontar una seguidilla de partidos clave de competición sin su "Halcón", cuya evolución médica será examinada día a día con la máxima cautela por los fisioterapeutas del club.