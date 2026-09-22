Kevin Durant no piensa en el retiro y quiere jugar 48 minutos: así afronta su temporada 20 en la NBA

La veteranía no es un freno para Kevin Durant. De cara al arranque de la temporada 2026-27 de la NBA, el alero de los Rockets de Houston disipó cualquier rumor sobre una posible reducción de carga física en el Media Day de la franquicia. A las puertas de afrontar un año más en la élite, 'KD' dejó en claro que no comulga con el plan de administrar su tiempo en la duela solo por por estar cerca de cumplir 38 años.

El contundente mensaje de KD: "Entreno para jugar 48 minutos"

La gerencia general de Rafael Stone y el entrenador Ime Udoka pusieron sobre la mesa la opción de dosificar los minutos del jugador para asegurar que llegue pleno a la postemporada. Sin embargo, fiel a su mentalidad competitiva, Durant frenó en seco esa propuesta argumentando que su presencia es vital para las aspiraciones del equipo tejano.

Siempre he transmitido el mismo mensaje. Yo rindo mejor en la cancha. El equipo rinde mejor cuando yo estoy en la cancha. Si hacemos bien nuestro trabajo en los primeros tres cuartos o al principio del partido, entonces tal vez descanse. Pero solo por el hecho de reducir mis minutos porque soy mayor... para eso se supone que debo entrenar, para jugar 48 minutos por noche”, declaró Durant.

El retiro de las duelas no pasa por su mente

A pesar de que el debate sobre su longevidad sigue encendido en los principales programas deportivos, el ex-MVP de la liga confesó que sigue encontrando la misma felicidad al presentarse en los gimnasios de práctica día con día, por lo que estirar su carrera más allá de los 40 años se mantiene como un escenario viable.

No estoy pensando en nada de eso. Disfruto viniendo a trabajar todos los días. Ha sido divertido pasar por este proceso con todos. Voy partido a partido. Es lo máximo que puedo hacer. Quién sabe qué pasará en el futuro”, puntualizó con firmeza.

El pilar ofensivo del ambicioso proyecto tejano

La campaña anterior sirvió para demostrar que Kevin Durant sigue perteneciendo a la realeza de la NBA. En su primer año completo con la indumentaria de Houston, registró una imponente media de 26.0 puntos por encuentro, guiando a los Rockets a una marca de 52 victorias en temporada regular y ganándose un lugar en el segundo equipo All-NBA. Con el regreso del movedor estrella Fred VanVleet tras superar su lesión, el deseo de Durant de asumir el liderazgo sin restricciones de tiempo pinta un panorama sumamente prometedor en la Conferencia Oeste.