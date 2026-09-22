Guillermo Ochoa estuvo cerca de retirarse antes del Mundial 2026

La Copa del Mundo 2026 fue el cierre perfecto en la carrera de Guillermo Ochoa, sin embargo, el guardameta mexicano reveló que estuvo muy cerca de no jugarla, ya que estuvo a punto del retiro.

Antes de la justa, era complicado predecir si Paco Memo pudiera estar dentro de la lista definitiva, debido a que la falta de juego y las lesiones, no dejan que Ochoa tuviera regularidad.

Guillermo Ochoa: el perfil y marcas del portero mexicano Mexsport

Por lesiones, Ochoa pensó en el retiro

Ante ello, y después de varios meses, Guillermo Ochoa reveló en el documental En El Camino Hasta Aquí, que pensó en retirarse del futbol antes del Mundial 2026, debido al dolor que sentía por las lesiones.

Poca gente sabe que un año antes estuve a punto de retirarme del futbol, dejarlo porque ya no podía más. Inyecciones, recuperaciones, no podía ni caminar”, afirmó.

El desgaste físico que tenía el portero mexicano era notorio y sobre todo, porque ya no estaba en una edad donde pudiera tomar eso a la ligera.

Sin embargo, se recuperó, fichó por el AEL Limassol de Chipre y volvió a mantenerse activo para poder ser tomado en cuenta por Javier Aguirre para el torneo.

Ochoa pudo despedirse del futbol en el Estadio Azteca

Aunque entró a la historia como el primer portero mexicano en jugar en Europa, Guillermo Ochoa tenía una deuda pendiente, que pudo cumplir en el Mundial 2026.

Se despidió del futbol y de la afición mexicana en el Estadio Azteca en un partido oficial, dejando su nombre más en alto y además, compartiendo récord con Messi y Cristiano Ronaldo de ser los jugadores con 6 mundiales disputados.