Real Madrid responde a Javier Tebas y exige un cambio en la presidencia de LaLiga

La tensión entre el Real Madrid y la directiva de LaLiga sumó un nuevo capítulo. El club blanco emitió un duro comunicado oficial en el que cuestiona la neutralidad de Javier Tebas y pide abiertamente un relevo en la presidencia de la organización. La respuesta institucional surge tras las críticas públicas del directivo hacia el equipo merengue por sus reclamos arbitrales tras el derbi madrileño.

El origen del conflicto: El dardo de Tebas en redes

La confrontación escaló cuando Javier Tebas, presidente de LaLiga, publicó un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter) criticando la postura del Madrid tras perder ante el Atlético de Madrid.

Cuando no es Negreira, es el árbitro; cuando no, que no es internacional. Todos los clubes pueden ser arbitrados por colegiados internacionales y por quienes no lo son. Ninguno tiene derecho a un arbitraje a la carta", señaló Tebas.

La postura oficial del Real Madrid

Ante estas declaraciones, la directiva madridista calificó de “intolerable” que el mandatario de la competición utilice su cargo institucional para atacar al club. En el comunicado, el Real Madrid solicitó con urgencia un cambio en la gestión del futbol profesional español.

A tenor de este comportamiento inadecuado y sostenido en el tiempo, entendemos que la competición profesional de futbol en España necesita con urgencia un dirigente capaz de administrarla y de desarrollar todo su potencial con el deber elemental de la neutralidad”, detalló la postura del club.

Las quejas previas de José Mourinho

Toda la polémica se desató luego de las declaraciones de José Mourinho en la conferencia de prensa posterior al derbi. El estratega portugués criticó fuertemente el desempeño del árbitro central Ortiz Arias, a quien llamó un «pobre colegiado», y cuestionó al encargado del VAR, Daniel Trujillo, por su historial en partidos del conjunto blanco.

Mourinho también calificó de "rara" la designación del cuerpo arbitral, felicitando irónicamente al Comité de Árbitros, lo que terminó por encender la discusión que hoy divide al futbol español.