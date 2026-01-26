En Cruz Azul revisan los estudios médicos de Henry Martín para saber si conviene contratarlo

El nombre de Henry Martín ha irrumpido con fuerza en el mercado mexicano. El delantero se debate en seguir con el América en donde le han comunicado que no tendrá tantos minutos, o irse a otro equipo y el que ha sondeado un posible traspaso es el Cruz Azul.

Según las primeras versiones de TV Azteca, el delantero interesa a La Máquina Cementera que ha empezado a hacer números para ver si de verdad le conviene llevarlo después del fichaje caído de Miguel Borja y la cesión de Ángel Sepúlveda a las Chivas.

No obstante, Nicolás Larcamón está preocupado por encontrar un delantero que ayude a Gabriel Fernández en la delantera.

Cabe mencionar que Henry Martín es una posible opción de delantero para Cruz Azul, pues gusta su experiencia y estilo de juego, sin embargo, en la mesa hay hasta otros tres posibles atacantes que vendrían del extranjero.

EL DILEMA DE HENRY MARTÍN

En mayo de 2024 todo parecía sonreírle a Henry Martín. Era uno de los delanteros más importantes de la liga y el América le extendió contrato por tres años más.

El problema fueron las siguientes lesiones. Empezó con una tenidinitis y siguió un esguince en la rodilla que lo mantuvo muchos partidos fuera. Incluso para el inicio de este torneo presentó un desgarre en el bícep femoral.

Henry Martin solamente sumó 1 gol durante la fase regular del Clausura 2025. (Mexsport).

En los tres últimos torneos, ha jugado 27 partidos de 65 posibles y su cuota de goles es de 9. El último lo anotó en mayo de 2025, precisamente a Cruz Azul por las semifinales del torneo Clausura.

AMÉRICA NO CUENTA CON ÉL

Aunque fue un referente del americanismo en el tricampeonato, en el América saben que físicamente no está en condiciones de volver a las canchas como antes. La rodilla no es la misma y el tiempo de recuperación ha sido muy largo. Aunque en un principio le tuvieron paciencia, desde diciembre le avisaron que ya no será titular.

Martín tiene en la mira subirse al Mundial cómo sea y por eso desterró la oferta del Puebla, la única que llegó hasta este momento a las instalaciones del América.

Por más que le sedujeron de que con los Camoteros sería titular, Martín entiende que irse a un equipo sin reflectores no le ayuda y pretende quedarse en las Águilas por su buen salario y al menos a pelear por jugar algunos minutos haciendo goles.

CRUZ AZUL QUIERE ESTAR SEGURO

La llamada de Cruz Azul al América para conocer el estado de Henry Martín despertó interes.

Desde hace unos meses América pretende deshacerse de jugadores con sueldos altos. Martín gana entre 4 y 4.4 millones de pesos al mes y buscan abrir su plaza con otro jugador que rinda más. Como no pueden rescindir el contrato -lo cual hicieron con Lichnovsky y buscan hacerlo con Víctor Dávila- quieren que otro equipo se encargue del salario y ellos prestarlo.

Cruz Azul quiere integrar a Martín a su equipo MexSport

En este caso, Cruz Azul podría llegar a un acuerdo para pagar gran parte de la masa salarial y obtener al delantero, sin embargo, quieren que los estudios médicos estén completamente válidos y que el jugador ya no presente recaídas. En ese momento quizá, puedan ofrecer por él.