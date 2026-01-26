Catean casa de enfermera que arrolló y mató a motociclista; sigue huyendo | VIDEO

La búsqueda de Gaby “N”, enfermera señalada como probable responsable del homicidio de un motociclista en Iztapalapa, se mantiene activa luego de que agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) catearan un domicilio en Chimalhuacán, sin lograr su captura.

De acuerdo con información confirmada y difundida por el periodista especializado en temas de seguridad, Carlos Jiménez (C4), el operativo fue ejecutado con orden judicial y quedó documentado en video.

Así tumbaron la puerta y se metieron, agentes de la Fiscalía General de Justicia del Edomex”, señaló Jiménez en sus redes sociales.

Sin embargo, la enfermera no fue localizada. En el inmueble únicamente se encontraba una prima de la acusada, quien confirmó ante las autoridades que Gaby “N” continúa huyendo.

La buscan por homicidio calificado

El caso tuvo un cambio sustancial en la tipificación del delito, elemento central para entender la gravedad jurídica que hoy enfrenta la imputada.

Inicialmente, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) abrió una carpeta de investigación por homicidio culposo por tránsito de vehículo, tras los hechos ocurridos la noche del 3 de enero en la Unidad Habitacional Vicente Guerrero, en la alcaldía Iztapalapa.

No obstante, tras el análisis de videos, peritajes y evidencia técnica, el Ministerio Público determinó que no se trató de un accidente vial, ya que...

El motociclista Roberto Hernández , de 52 años , fue embestido y arrastrado .

El contexto y la mecánica del hecho superaron la figura de negligencia .

Por ello, la acusación fue reclasificada como homicidio calificado .

Orden de aprehensión vigente contra Gaby

Carlos Jiménez confirmó que un juez del Poder Judicial de la Ciudad de México ya concedió una orden de aprehensión contra Gaby “N”, nombre completo de la imputada.

Acusan de homicidio calificado a la mujer que embistió, arrastró y mató a Roberto. La @FiscaliaCDMX solicitó y obtuvo orden de aprehensión”, escribió el comunicador.

Las autoridades solicitaron la colaboración ciudadana para su localización, a través de la FGJCDMX, la SSC-CDMX o fiscalías locales.

Conforme al Código Penal de la Ciudad de México, el delito de homicidio calificado se sanciona.

Penas de 20 a 50 años de prisión

El homicidio se considera calificado cuando concurre alguno de los siguientes elementos jurídicos.

Ventaja : cuando el agresor se aprovecha de la indefensión de la víctima.

: cuando el agresor se aprovecha de la indefensión de la víctima. Alevosía : ataque sorpresivo que impide cualquier defensa.

Saña : incremento deliberado del sufrimiento o crueldad.

Traición, odio o alteración voluntaria del estado mental.

En este caso, las autoridades analizan ventaja y saña, al considerar que la víctima quedó en condición de vulnerabilidad y el daño se prolongó.

FGJEM y la FGJCDMX mantienen coordinación activa

Aunque el hecho ocurrió en la Ciudad de México, la Fiscalía del Estado de México participa en la localización de la imputada debido a indicios de movilidad y refugio en municipios mexiquenses, como Chimalhuacán.

La investigación permanece abierta y en curso, con prioridad en la ejecución de la orden de aprehensión.

