Se nos va la Colección Gelman

Con mi pésame para Gloria Muñoz

La Colección Gelman, por irresponsabilidad de los gobiernos mexicanos, se ha ido perdiendo, pese a la voluntad de los Gelman de que permaneciera en México. Como se sabe, tras la muerte de Jacques, su marido, Natasha Gelman nombró a Robert R. Littman como albacea, quien gestionó que las obras se expusieran en Cuernavaca, en lo que fuera el Casino de la Selva, donde permanecieron de 2004 a 2008, cuando se anunció la construcción de un centro comercial en ese espacio. De modo que a partir de entonces se perdió la pista de la colección, una parte de la cual “fue donada” al Museo de Arte Moderno de Nueva York, con obras de Picasso, Miró, Dalí, Modigliani, Renoir y Matisse (ni más ni menos). Otra parte del acervo estuvo también en el extranjero y se supone —y sólo se supone— que volvió a México en fecha indeterminada, aunque 30 piezas se subastaron en Nueva York y es desconocido el destino de las esculturas. Ahora se informa que la familia Zambrano adquirió en 2023 las obras mexicanas del conjunto (se ignora si también adquirió derechos sobre las piezas de creadores extranjeros), y que, con el padrinazgo del INBA, llegó a un acuerdo con el banco Santander, que se llevará a España 160 piezas, las que se inicialmente se exhibirán en Faro Santander, museo que en junio abrirá esa firma en la capital cantábrica. Por un tiempo indefinido, Santander se hará cargo de la promoción y exhibición de la obra en el extranjero, quizá porque el gobierno mexicano es incapaz de hacerlo.

Cursos para senadores

Escribió Gil Gamés, el casi tocayo del rey de Uruk, que de acuerdo con información oficial, el Senado pagó cinco millones 801 mil 609 pesos por 45 cursos y diplomados, cinco de los cuales fueron para los legisladores. El Senado también pagó cursos que no tienen nada que ver con la función legislativa, sino más bien con las relaciones de pareja, como Reconstrucción de Masculinidades o Inteligencia Emocional, que se podría complementar con otro que propone Gamés: Erotismo Legislativo. Un curso más, evidentemente necesario, fue el que se ofreció con el nombre de Calidad de Vida, algo indispensable para los que se convierten en nuevos ricos gracias a los cargos públicos. Otra actividad insoslayable fue el Taller de Lectura, que servirá para que los levantadedos lean las iniciativas que hoy votan con la mayor ignorancia. No menos importante es la clase de Introducción al Senado de la República, la que debieron tomar quienes, precisamente por sus pistolas, autorizaron la entrada del avión militar gringo, algo que constitucionalmente corresponde a la llamada Cámara alta, no a las Fuerzas Armadas . Debió quedarse sin alumnos la clase de Combate a la Corrupción, que Gil Gamés propone sustituir por el curso llamado La Mano Larga, Instrumento de la Democracia, mismo que podría impartir Adán Augusto con su profundo conocimiento de la materia.

Breviario…

Pasado mañana, miércoles 28, a las 19 horas, se presenta en la Librería Gandhi (Miguel Ángel de Quevedo 121) el libro La ausencia, de Mónica Lavín, con los comentarios de Camila Villegas y Alberto Ruy Sánchez. @@@ La historiadora de arte Louise Noelle recibió la Medalla Bellas Artes. La premiada ha sido una estudiosa de la obra de nuestros grandes arquitectos. @@@ Evodio Escalante, Alain Derbez y Rafael Estrada Michel presentarán el próximo sábado, a las 12 horas, el libro Las letras y la pintura, del pintor y músico Jazzamoart. María Luisa Passarge será la moderadora. La cita es en la Casa de la Cultura Jaime Sabines (Av. Revolución 1747, San Ángel). @@@ El Premio Mazatlán de Literatura fue este año para Ana Clavel por su libro Autobiografía de la piel, en tanto que Ricardo Venegas recibió el Premio Clemencia Isaura por su poemario Nada en verso me es ajeno.