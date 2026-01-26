Frentes Políticos/ 26 enero 2026

1.

Refinanciamiento. La presidenta Claudia Sheinbaum insistió en una idea simple y políticamente potente: cuando no hay corrupción, el dinero alcanza. En Tamaulipas, donde gobierna Américo Villarreal, lo tradujo en obras concretas. Repavimentación de más de 400 kilómetros de carreteras, nuevas escuelas, puentes, proyectos de agua, tecnificación de riego y el avance del Tren del Golfo de México. A eso se suman 23 mil mdp en Programas de Bienestar que ya alcanzan a más de 800 mil personas. Infraestructura y gasto social alineados. Hoy, hay menos fugas y más inversión pública. Recursos bien manejados, la primera gran diferencia. No es poco.

Inmovilidad. En Hidalgo, gobernado por Julio Menchaca, el pasmo llegó, literalmente, a las calles. Transportistas bloquearon el bulevar Minero, frente a la Secretaría de Seguridad de Pachuca, tras denunciar abuso policial en la colonia San Bartolo. Golpes, detenciones irregulares y un dirigente con lesiones graves detonaron la protesta. Once personas arrestadas y una versión oficial que habla de “atención a un llamado” no alcanzaron para contener el enojo. El resultado fue una ciudad paralizada, miles de usuarios afectados y la autoridad reaccionando tarde, sentada a dialogar cuando el daño ya estaba hecho. Fiel a la costumbre del gobierno de Menchaca.

Memoria. A más de tres años del asesinato de los jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, y del guía Pedro Palma, en Cerocahui, la Iglesia católica se niega al olvido. Llamó a no diluir el clamor de justicia ni normalizar la violencia que sigue desangrando al país. Desde ese crimen nació el Diálogo Nacional por la Paz, que ahora entra en una segunda etapa, la de mirar la realidad sin evasiones, interpretar lo que sí funciona y actuar con compromisos medibles, más allá de los sexenios. La urgencia es real. Que paguen los responsables no puede dilatar más. Las víctimas siguen siendo el centro del debate en un país donde la paz ya no puede esperar.

Iceberg. La Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) pasó de proyecto social a símbolo de opacidad en Veracruz. Auditorías estatales ubican un presunto desvío superior a 557 mdp, que podría alcanzar los 800 mdp mediante cuotas cobradas en efectivo y sin controles. La Fiscalía Anticorrupción señala como figura central a Sergio “N”, exrector de la institución, junto con exfuncionarios administrativos. El dinero circulaba en la sombra, pues docentes trabajaban sin contrato y, en ocasiones, sin salario. El caso escala políticamente por la presunta protección desde la Secretaría de Educación, ya bajo el gobierno de Rocío Nahle. No es el monto, es la red. El iceberg apenas asoma.

Gestos. Mientras la relación México-España sigue en pausa política, los vínculos culturales avanzan. En la Fitur, el alcalde de Valladolid, el español Jesús Julio Carnero, y representantes del gobierno de Yucatán, encabezados por el secretario de Fomento Turístico, Darío Flota Ocampo, acordaron ratificar en 2026 el hermanamiento entre Valladolid, España, y el municipio de Valladolid, Yucatán, un lazo que se remonta al siglo XVI. No es casual, cuando los gobiernos miden cada gesto, la diplomacia local abre caminos. Historia compartida, turismo, cultura y cooperación económica funcionan como terreno neutral para recomponer sin confrontar. Es parte del reencuentro.