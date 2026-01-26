Jorge Sánchez se acerca a un nuevo regreso a Europa con el PAOK

El panorama de Jorge Sánchez vuelve a apuntar hacia Europa. El lateral mexicano se encuentra muy cerca de salir de la Liga MX, luego de que las negociaciones entre Cruz Azul y el PAOK, de Grecia, entraron en una fase avanzada, con el mercado de invierno como reloj en contra.

De acuerdo con reportes, el club helénico ha intensificado contactos en las últimas horas para concretar la llegada del defensa, una operación que ha ido tomando forma tras varios días de intercambios y ajustes entre ambas directivas. La expectativa es que una propuesta formal sea presentada en breve para definir los términos finales.

En Cruz Azul, la postura ha sido de cautela. Sánchez es considerado un elemento confiable, con regularidad en el esquema y experiencia internacional, por lo que su salida no se contempla como una urgencia. Sin embargo, la directiva también entiende el interés del jugador por volver al futbol europeo y se mantiene abierta a analizar una oferta que cumpla con las condiciones deportivas y económicas del club.

Ese deseo de regresar a Europa no es nuevo ni responde a una apuesta a ciegas. Jorge Sánchez ya tuvo un paso por el futbol europeo, primero con el Ajax de Países Bajos y posteriormente con el Porto de Portugal, una etapa en la que disputó competencias locales y torneos continentales. Aunque su experiencia estuvo marcada por la exigencia y la competencia interna, le permitió medirse en ligas de alto nivel y sumar rodaje internacional.

Desde el entorno del futbolista, el interés del PAOK representa una oportunidad concreta para relanzar su carrera fuera de México, ahora con mayor madurez y conocimiento del contexto europeo. El club de Salónica compite de manera constante en torneos continentales y le ofrece a Sánchez un escaparate internacional que considera clave en esta etapa. La idea no es solo regresar a Europa, sino hacerlo con un proyecto que le garantice continuidad y protagonismo.

El tiempo, no obstante, es un factor determinante. El mercado de fichajes en Grecia cierra el 1 de febrero, lo que deja un margen reducido para cerrar la negociación, intercambiar documentación y programar pruebas médicas. En ese contexto, las próximas horas serán decisivas para saber si el movimiento se concreta o queda pospuesto.

Más allá del presente inmediato, el posible traspaso también tiene un trasfondo estratégico. Con el Mundial 2026 en el horizonte, Jorge Sánchez sabe que competir nuevamente en el futbol europeo puede ser un elemento diferenciador en la carrera por mantenerse en el radar internacional. Jugar en una liga con mayor exposición y exigencia semanal podría fortalecer su perfil en un momento clave de su trayectoria.

Mientras tanto, el lateral continúa entrenando con normalidad en La Noria, a la espera de que las conversaciones avancen. La negociación sigue abierta y, aunque no hay un anuncio oficial, el escenario apunta a que el desenlace llegará pronto, con Europa otra vez como una posibilidad real para el futbolista mexicano.