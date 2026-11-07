'Balazo' de Rotondi apaga el Volcán y hace soñar a Cruz Azul con el liderato

Cruz Azul volvió a imponer condiciones en el Apertura 2026 de la Liga MX al vencer 2-3 en el Volcán a Tigres, llegando a 32 puntos y tomando provisionalmente el liderato del certamen; los de la Sultana del Norte se encuentran sin posibilidad alguna de cara a la Jornada 17.

Ya eliminados del certamen debido a las 3 victorias, 6 empates y 6 derrotas -hasta antes de este encuentro- Tigres se paró en una lluviosa cancha del Volcán en donde los ‘Incomparables’ hicieron notar su molestia al no llenar un recinto que normalmente siempre necesita de mayor aforo para recibir a los seguidores Auriazules.

Tigres 0-1 Cruz Azul

Aprovechando un saque de banda desde el costado de la izquierda, La Máquina terminó con un pase filtrado de Andrés Montaño a Nicolás Ibáñez para que el exjugador de la Sultana del Norte definiera de manera cruzada, venciera a Nahuel Guzmán y concretara el primero de la noche (24’).

Tigres 1-1 Cruz Azul

Los locales tomaron la iniciativa una vez abajo en el marcador y -como no podía ser diferente- Juan Brunetta supo aprovechar un mal rechace de la zaga cementera para que de pierna derecha enviara un ajustado disparo rumbo al arco defendido por Kevin Mier e igualara las hostilidades (38’) ante un opaco festejo de su afición.

Tigres 1-2 Cruz Azul

Fue durante el inicio de la primera mitad cuando un jalón de Chicha Sánchez dentro del área le permitió a Ismael Rosario López acudir al VAR para otorgar penal a favor de los capitalinos, por lo que Andrés Montaño no perdonó, engañó a Nahuel Guzmán y concedió la segunda ventaja (51’) para los de Joel Huiqui.

Tigres 2-2 Cruz Azul

Apenas pasaron 13 minutos de la ventaja celeste cuando Brunetta volvió a agitar el avispero en el costado de la izquierda, enviando un centro que terminó siendo rechazado por Kevin Mier al centro del área para que Memote Martínez mandara el esférico al fondo de las redes (64’).

Tigres 2-3 Cruz Azul

En busca de volver a marcharse en ventaja para proclamarse como líderes provisionales del Apertura 2026, Rodolfo Rotondi apareció por la pradera de la izquierda para que con un bombazo estremeciera las redes, enmudeciera el ‘Volcán’ y concretara el triunfo para Cruz Azul (78’).

Con este resultado, Cruz Azul llega a 32 puntos y se coloca provisionalmente en el liderato del Apertura 2026 en espera de lo que haga América en el Clásico Capitalino frente a Pumas y Chivas en su visita a León, sin embargo, La Máquina de Joel Huiqui toma ventaja de cara al último compromiso de la temporada regular.

Sus rivales para la Jornada 17 del Apertura 2026

Para cerrar su actividad en la Fase Regular, Tigres recibirá al América que estará contendiendo por el liderato del Apertura 2026, mientras que Cruz Azul hará el viaje a Guadalajara para poner punto final a esta etapa del semestre ante Chivas, en un duelo adelantado de Liguilla en el que definirán su sitio en la parte alta de la tabla general.

Tigres Vs América / sábado 21 de noviembre, 21:00 horas.

Chivas Vs Cruz Azul / domingo 22 de noviembre, 17:07 horas.

* Todos los horarios corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Cruz Azul derrotó 2-3 a Tigres durante la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX. Mexsport

BFG