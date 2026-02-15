Cruz Azul no tiene estadio en CDMX, pero en Sudamérica un barrio entero lleva su nombre

La directiva de Cruz Azul mantiene una de las tareas más complicadas de su historia reciente: encontrar un terreno para construir su propio estadio en la Ciudad de México. El sueño de la casa propia sufrió un revés importante recientemente, cuando la jefa de gobierno, Clara Brugada, descartó la opción de edificar el inmueble en el Parque Bicentenario. Mientras en la capital mexicana La Máquina batalla por encontrar un código postal donde asentarse, a más de 6,000 kilómetros de distancia, en Sudamérica, el equipo cementero no solo tiene cancha, sino que posee un barrio completo bautizado en su honor.

Aficionado de Cruz Azul con una bandera en el campo. Mexsport

Es una de esas ironías exquisitas del futbol. En la parte alta de Coquimbo, en Chile, existe una comunidad que respira los colores celestes. Se trata del popular Barrio Cruz Azul, un sector que forjó su identidad alrededor de un club amateur y que demuestra que la grandeza de la institución mexicana traspasó fronteras mucho antes de la era de las redes sociales.

UN PEDACITO DE LA MÁQUINA EN TIERRAS CHILENAS

Para entender este fenómeno sociocultural, es necesario viajar en el tiempo. El Club Deportivo Cruz Azul de Coquimbo nació el 14 de junio de 1970. Su fundador, Alfonso González, decidió nombrar así al equipo en homenaje al gigante mexicano. La razón fue poderosa y emotiva: en aquel entonces, el defensor chileno Alberto Quintano, una leyenda del balompié andino, brillaba en la defensa de los cementeros en México.

Lo que inició como una admiración deportiva por Quintano y la Máquina, se transformó en algo mucho más grande. Usualmente, los equipos de futbol amateur toman el nombre del barrio donde se fundan. Aquí ocurrió lo contrario: el equipo tuvo tanto arraigo y éxito social que la gente comenzó a llamar al sector residencial, ubicado en las faldas de la Cruz del Tercer Milenio, como el “Barrio Cruz Azul”.

MÁS QUE UN EQUIPO DE FUTBOL, UNA FAMILIA

Los vecinos de este sector en Coquimbo se describen como gente trabajadora, donde la solidaridad funciona como un escudo contra la adversidad. El club amateur se convirtió en el corazón de la comunidad. En torneos regionales, como el Campeonato de Campeones, el Cruz Azul de Coquimbo defendió su orgullo con garra. Recordada es la serie contra el Club Alameda de Vicuña en La Pampilla, donde ganaron la ida 3-0 y, pese a caer 3-2 en la vuelta, avanzaron de ronda gracias al marcador global, desatando la fiesta en las calles del barrio.

Alberto Quintano, leyenda chilena de Cruz Azul. Mexsport

Para Alfonso González y los habitantes del lugar, este club representó desde siempre un espacio de formación. Más allá de los goles, el objetivo fue crear un entorno donde los jóvenes pudieran crecer con valores de respeto y trabajo en equipo. Hoy, mientras la directiva en México sigue analizando mapas y permisos para poner la primera piedra de su estadio, en Chile el nombre de Cruz Azul ya tiene cimientos profundos, pavimentó calles y le dio identidad a todo un pueblo.