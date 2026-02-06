Cruz Azul anuncia al nigeriano Osinachi Ebere como su nuevo delantero

El delantero nigeriano de 27 años, Osinachi Ebere, fue anunciado oficialmente como refuerzo de Cruz Azul para el Clausura 2026 de la Liga MX, podría debutar ante Toluca este mismo sábado 7 de febrero.

Con sus papeles migratorios en orden y habiendo sido registrado en el portal oficial de la Liga MX, Osinachi Ebere, fue anunciado por el 9 veces campeón del futbol mexicano para tomar el eje del ataque, mismo que se encuentra vacante ante la suspensión de dos partidos para Gabriel ‘Toro’ Fernández.

Osinachi Ebere porterá el número 11 con Cruz Azul.

El atacante africano de 27 años (próximo a cumplir 28) ya se encuentra a disposición de Nicolás Larcamón y su debut podría estar próximo… aunque la titularidad luce lejana, debido a su falta de adaptación en la altura de Toluca y Ciudad de México.

Así fue el anuncio por parte de La Máquina a través de sus canales oficiales de redes sociales, delantero que estará vistiendo el número 11 en el dorsal:

Una de las grandes polémicas de Osinachi Ebere es su falta de continuidad en los pocos años de carrera que tiene, ya que a partir de su debut (2020) ha vestido un total de 8 camisetas.

Este es el recorrido profesional del nuevo delantero nigeriano de Cruz Azul, quien vivirá una su novena experiencia en un tercer país:

- Fluminense (Brasil) / 2020

- ⁠⁠Club Atlético Metropolitano (Brasil) / 2021

- ⁠Maringá (Brasil) / 2021

- ⁠Paraná (Brasil) / 2021

- ⁠Pouso Alegre (Brasil) / 2021-2022

- ⁠Vila Nova (Brasil) / 2022

- ⁠Club Plaza Colonia de Deportes (Uruguay) / 2022-2023

- ⁠Nacional (Uruguay) / 2024-2025

- Cruz Azul (México) / 2026

