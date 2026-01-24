Cruz Azul frena el regreso de Jorge Sánchez a Europa tras rechazar oferta del PAOK

La opción de que Jorge Sánchez regrese al futbol europeo durante este mercado de pases se enfrió de manera significativa. Cruz Azul rechazó la primera oferta enviada por el PAOK, una decisión que complica, por ahora, la posible salida del lateral mexicano rumbo a Grecia.

La propuesta del conjunto helénico consistía en un préstamo hasta el final de la temporada, sin cláusula de compra obligatoria, un formato que no resultó atractivo para la directiva cementera. En La Noria la postura es clara: Cruz Azul no tiene intención de desprenderse de Sánchez bajo esquemas temporales y solo analizaría una venta definitiva, siempre y cuando resulte conveniente en lo económico y cuente, además, con el aval total del jugador.

A pesar del rechazo inicial, el tema no está cerrado. En Cruz Azul se mantiene la expectativa de que el PAOK regrese en los próximos días con una nueva propuesta, sustancialmente mejor que la primera. Mientras tanto, Jorge Sánchez se mantiene concentrado con la Selección Mexicana, que actualmente realiza una gira internacional con compromisos ante Panamá y Bolivia, situación que ha frenado cualquier definición inmediata sobre su futuro.

MOVIMIENTOS PENDIENTES EN LA NORIA

Más allá del caso Sánchez, Cruz Azul continúa activo en el mercado de pases y uno de sus objetivos inmediatos es definir el futuro de Camilo Candido. El lateral uruguayo concluyó su préstamo en el futbol colombiano y regresó al club, con el que mantiene contrato vigente hasta diciembre de 2026.

En los últimos días, varios equipos han mostrado interés en el charrúa y el más reciente en acercarse fue Nacional de Montevideo, que consultó a la directiva cementera sobre las condiciones del jugador. La intención inicial del club uruguayo sería un préstamo por un año, una fórmula que tampoco resulta atractiva para Cruz Azul.

Desde la cúpula celeste existe la preocupación de que una cesión prolongada incremente el riesgo de que Candido termine saliendo gratis al final de su contrato. Por ello, la prioridad es concretar una venta definitiva que permita liberar una plaza, equilibrar la plantilla y recuperar inversión.

Con varios frentes abiertos, Cruz Azul se mantiene en movimiento, a la espera de definiciones clave que terminarán por marcar el cierre de su mercado de pases.