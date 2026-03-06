Joao Pedro sacude la Liga MX: "Sería un honor jugar en el América"

De leyenda del América al jugador que ahora mismo roba la atención de toda la Liga MX merced a su calidad y sus golazos. Carlos Reinoso, sin más, le lanzó a Joao Pedro la pregunta. Ocurrió en un programa de TUDN, y el brasileño dejo congelado a más de un aficionado del futbol mexicano.

El delantero italo-brasileño estaba en el radar de Cruz Azul para este torneo, pero el Atlético de San Luis le ofreció un contrato que no pudo rechazar. Ambas partes, goleador y entidad potosina, quedaron contentos. De hecho, Joao Pedro tenía una oferta forma del Pisa, con lo que podría volver con su familia, que es italiana, pero prefirió quedarse en San Luis Potosí, donde, asegura, está muy a gusto.

¿Le interesa a Joao Pedro jugar en el América?

Carlos Reinoso forjó su leyenda como jugador y como director técnico del América. Llegó joven desde Chile, por lo que, a lo largo de los años, ayudó a construir la casa que hoy se alza como la más exitosa del balompié mexicano. Su gran clase en el campo la trasladó cuando tomó las riendas del equipo de Coapa. En la lejana temporada 1983-84 alcanzó la máxima gloria de la institución azulcrema por alzar el título, con el valor agregado de hacerlo frente a las Chivas del Guadalajara.

Por ello, donde se plante Reinoso lleva al América en la sangre. Y por lo mismo, no pudo resistirse a preguntarle a Joao Pedro lo siguiente: "¿Te gustaría jugar en el América?". El veterano delantero no aguantó y al menos por un segundo se imaginó vestido con el uniforme de las Águilas y dio rienda suelta, sin atajos ni capotear su respuesta. Sí, a Joao Pedro le gustaría jugar en el América, aunque hoy en día se debe al San Luis.

Creo que si se lo preguntas a cualquier jugador, la respuesta sería siempre la misma. Sería un honor jugar con un equipo así de grande, aunque actualmente no me lo imagino por el buen momento que estoy viviendo en San Luis".

Así de simple y así de claro, el atacante brasileño, naturalizado italiano, rechazó a Cruz Azul y decidió permanecer en la Liga MX sin rechazar ni siquiera en una charla al América, menos ante un símbolo del equipo crema como Carlos Reinoso.