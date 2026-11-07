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América sin liderato y Pumas fuera: Así va la Liguilla al MOMENTO del Apertura 2026

La penúltima jornada del Apertura 2026 dejó aún más apretada la lucha por clasificar a Liguilla. A continuación te dejamos cómo va la Liguilla al momento de la Liga MX

Por: Eduardo Cristobal Colin

América, Chivas y Cruz Azul empatan en la cima: así va la Liguilla del Apertura 2026 tras la Jornada 15
América, Chivas y Cruz Azul empatan en la cima: así va la Liguilla del Apertura 2026 tras la Jornada 15Especial

La penúltima fecha del torneo regular de la Liga MX dejó resultados contundentes que reordenaron la parte alta y apretaron la lucha por los ocho lugares directos a Cuartos de Final.

El viernes, Necaxa venció 1-0 a Tijuana con gol de Daniel Leyva, Juárez se impuso 1-0 a San Luis gracias al penal de Óscar Estupiñán y Santos Laguna derrotó 2-0 al Atlante, sumando un paso clave rumbo a la fase final.

Este sábado, Cruz Azul se adueñó del liderato al ganar 3-2 a Tigres en el Universitario, Toluca goleó 4-0 a Monterrey y Pachuca aplastó 4-1 al Atlas.

El Clásico Capitalino terminó en un intenso empate 2-2 entre Pumas y América, con goles de Alejandro Zendejas, César Huerta, Henry Martín y Robert Morales. Quedan por disputarse Querétaro-Puebla y León-Chivas el domingo.

Pumas y América empataron 2-2 en la jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX
Pumas y América empataron 2-2 en la jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MXMexsport

Así va la Liguilla al momento del Apertura 202

  • Cruz Azul (32 puntos)
  • América (30 puntos)
  • Chivas (29 puntos, con un partido menos)
  • Toluca (27 puntos)
  • Atlas (27 puntos)
  • Santos Laguna (25 puntos)
  • Pachuca (22 puntos)
  • Tijuana (22 puntos)

Posibles cruces de Liguilla al momento

  • Cruz Azul (1°) vs Tijuana (8°)
  • América (2°) vs Pachuca (7°)
  • Chivas (3°) vs Santos (6°)
  • Toluca (4°) vs Atlas (5°)

León (22 puntos con un partido menos) y Monterrey (21) están a la espera de resultados para pelear el corte.

Quiénes todavía pueden clasificar (o quedar fuera) de la Liguilla

Pachuca

Sumó tres puntos vitales y se mete con fuerza en la zona. Necesita no desbarrancarse en la última fecha para asegurar su lugar entre los ocho.

Tijuana

Perdió ante Necaxa y queda en la cuerda floja. Depende de sus resultados y de lo que hagan León y Monterrey para no caer al noveno.

León 

Con 22 puntos y partido pendiente está vivo. Si gana o empata este domingo ante Chivas y suma en la Jornada 17, puede colarse en Liguilla. Una derrota lo dejaría dependiendo de combinaciones.

Monterrey 

Cayó 0-4 ante Toluca y ahora necesita resultados favorables en sus partidos restantes (incluyendo el pendiente contra Querétaro) para pelear el octavo lugar. Una victoria les devuelve la vida inmediata.

Pumas 

Empató ante América y suma 21 puntos. Siguen con opciones reales, pero necesitan ganar su último partido, pero ya no depende de sí mismo, necesita de combinaciones de cuatro equipos para poder meterse a Liguilla.

Querétaro 

Con 20 puntos y partido pendiente todavía puede soñar. Una victoria ante Puebla este domingo y un buen cierre los metería en la conversación por el octavo lugar.

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