América sin liderato y Pumas fuera: Así va la Liguilla al MOMENTO del Apertura 2026

La penúltima fecha del torneo regular de la Liga MX dejó resultados contundentes que reordenaron la parte alta y apretaron la lucha por los ocho lugares directos a Cuartos de Final.

El viernes, Necaxa venció 1-0 a Tijuana con gol de Daniel Leyva, Juárez se impuso 1-0 a San Luis gracias al penal de Óscar Estupiñán y Santos Laguna derrotó 2-0 al Atlante, sumando un paso clave rumbo a la fase final.

Este sábado, Cruz Azul se adueñó del liderato al ganar 3-2 a Tigres en el Universitario, Toluca goleó 4-0 a Monterrey y Pachuca aplastó 4-1 al Atlas.

El Clásico Capitalino terminó en un intenso empate 2-2 entre Pumas y América, con goles de Alejandro Zendejas, César Huerta, Henry Martín y Robert Morales. Quedan por disputarse Querétaro-Puebla y León-Chivas el domingo.

Pumas y América empataron 2-2 en la jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX Mexsport

Así va la Liguilla al momento del Apertura 202

Cruz Azul (32 puntos)

Cruz Azul (32 puntos) América (30 puntos)

Chivas (29 puntos, con un partido menos)

Toluca (27 puntos)

Atlas (27 puntos)

Santos Laguna (25 puntos)

Pachuca (22 puntos)

Tijuana (22 puntos)

Posibles cruces de Liguilla al momento

Cruz Azul (1°) vs Tijuana (8°)

Cruz Azul (1°) vs Tijuana (8°) América (2°) vs Pachuca (7°)

Chivas (3°) vs Santos (6°)

Toluca (4°) vs Atlas (5°)

León (22 puntos con un partido menos) y Monterrey (21) están a la espera de resultados para pelear el corte.

Quiénes todavía pueden clasificar (o quedar fuera) de la Liguilla

Pachuca

Sumó tres puntos vitales y se mete con fuerza en la zona. Necesita no desbarrancarse en la última fecha para asegurar su lugar entre los ocho.

Tijuana

Perdió ante Necaxa y queda en la cuerda floja. Depende de sus resultados y de lo que hagan León y Monterrey para no caer al noveno.

León

Con 22 puntos y partido pendiente está vivo. Si gana o empata este domingo ante Chivas y suma en la Jornada 17, puede colarse en Liguilla. Una derrota lo dejaría dependiendo de combinaciones.

Monterrey

Cayó 0-4 ante Toluca y ahora necesita resultados favorables en sus partidos restantes (incluyendo el pendiente contra Querétaro) para pelear el octavo lugar. Una victoria les devuelve la vida inmediata.

Pumas

Empató ante América y suma 21 puntos. Siguen con opciones reales, pero necesitan ganar su último partido, pero ya no depende de sí mismo, necesita de combinaciones de cuatro equipos para poder meterse a Liguilla.

Querétaro

Con 20 puntos y partido pendiente todavía puede soñar. Una victoria ante Puebla este domingo y un buen cierre los metería en la conversación por el octavo lugar.