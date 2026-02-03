¿Cristiano Ronaldo y Messi juntos en la MLS? La posible salida del Al Nassr abre la puerta

El mundo del futbol podría presenciar uno de los giros más inesperados y nostálgicos de la última década. Mientras Lionel Messi disfruta de su etapa en el Inter Miami, su eterno rival deportivo, Cristiano Ronaldo, vive una realidad muy distinta en Medio Oriente. Lo que comenzó como una aventura exótica y millonaria parece acercarse a un final abrupto, y la gran interrogante que surge en el aire es inevitable: ¿Podrían estas dos leyendas reunirse en la MLS antes del retiro?

La situación del astro portugués en Arabia Saudita cambió drásticamente en las últimas semanas. A pesar de ser la cara visible de la liga, CR7 se encuentra en medio de una fuerte disputa interna. Reportes desde Portugal, específicamente de los diarios Record y A Bola, señalan que el ‘Comandante’ no se siente cómodo y planea su salida este mismo junio, mucho antes de que finalice su contrato en 2027.

EL CONFLICTO CON EL FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y AL HILAL

El principal motivo del descontento de Cristiano Ronaldo no es deportivo, sino administrativo y de trato preferencial. Según la información que circula, el delantero portugués considera que el Fondo de Inversión Pública (FIP) de Arabia Saudita maneja con una doble vara a los clubes de su propiedad.

Lionel Messi con el balón en su mano izquierda. REUTERS

La molestia radica en que el Al Hilal, acérrimo rival y actual dominador de la liga, recibe supuestamente un mejor trato en términos de financiación y facilidades para fichajes de élite en comparación con el Al Nassr. Cristiano, con su mentalidad ganadora intacta, siente que no compite en igualdad de condiciones para levantar títulos, situación que lo llevó a plantearse seriamente denunciar estas irregularidades y buscar nuevos aires. El 'Bicho' quiere competir, y siente que el apoyo institucional se inclina hacia la acera de enfrente, donde juega Neymar (aunque lesionado gran parte de la temporada).

LA MILLONARIA CLÁUSULA QUE COMPLICA EL SUEÑO AMERICANO

Aquí es donde entra la especulación que emociona a los fanáticos. Al abrirse la puerta de salida, dos destinos aparecen en el horizonte: un regreso romántico a Europa o el aterrizaje definitivo en la MLS. Si se concreta la segunda opción, el reencuentro con Messi dejaría de ser una fantasía para convertirse en una posibilidad real, reviviendo la rivalidad que marcó una época en España.

Cristiano Ronaldo controlando el balón. REUTERS

Sin embargo, no todo es sencillo. Existe una barrera económica importante. Cristiano Ronaldo tiene una cláusula de rescisión de 50 millones de euros. Cualquier equipo que desee sacarlo de Riad antes de tiempo deberá negociar esa cifra, un monto elevado considerando que el jugador está próximo a cumplir 41 años, aunque su valor de mercado actual, según Transfermarkt, ronda los 12 millones de euros.

¿Estará dispuesta alguna franquicia de la MLS a realizar tal inversión para juntar a los dos astros? Por ahora, Ronaldo sigue en el "ojo del huracán", y junio promete ser un mes clave para definir si veremos el capítulo final de esta historia en suelo norteamericano.