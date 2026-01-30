Cristiano Ronaldo le responde a Julián Quiñones con un golecito

La batalla por ser líder goleador en la Saudi Professional League sigue encendida y en esta ocasión Cristiano Ronaldo no se quiso quedar atrás, volvió a ser protagonista y empató al mexicano Julián Quiñones con 17 anotaciones, después de contribuir con una anotación en la victoria de Al-Nassr por 0-3 sobre el Al Kholood en duelo de la jornada 19.

Este jueves, Julián Quiñones sumó un gol en su cuenta personal con un certero remate de cabeza en el empate 2-2 entre el Al Qadsiyah y el Al Hilal.

Pero este viernes, Cristiano Ronaldo llegó a 961 goles en su carrera, quedando a 39 de la mítica marca de las 1000 anotaciones.

En una jugada que inició por el sector derecho y que fue a dar al otro lado, Joao Félix trianguló para después cederle el balón al luso para que solo lo empujara con el pie derecho, cuando el portero ya estaba vencido al 46’.

Mohamed Simakan puso el 2-0 después de siete minutos y Kingsley Coman puso cifras definitivas al 87’ por la vía del penal.

Cristiano Ronaldo está cada vez más cerca de la mítica marca de los 1000 goles Reuters

Tanto Cristiano Ronaldo como Julián Quiñones están a un gol del líder goleador, Ivan Toney, quien tiene 18.

Con este triunfo, el Al-Nassr llegó al segundo lugar de la tabla general con 43 puntos y está a tres del líder Al Hilal.

ASÍ VA LA TABLA DE GOLEO EN LA SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE:

1) Ivan Toney = 18 goles.

2) Cristiano Ronaldo = 17 goles.

2) Julián Quiñones = 17 goles.

4) Roger Martínez = 14 goles.

5) Joao Félix = 13 goles.

7) Mateo Retegui = 11 goles.