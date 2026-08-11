Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casaron en Portugal: Esto es lo que sabemos sobre la boda de CR7

Cristiano Ronaldo ya puede presumir otro título fuera de las canchas. El portugués y Georgina Rodríguez se convirtieron oficialmente en marido y mujer este martes 11 de agosto, después de casi una década de relación y exactamente un año después de anunciar públicamente su compromiso.

La pareja celebró una ceremonia civil, privada e íntima en Cascais, Portugal, una localidad costera situada al oeste de Lisboa. De acuerdo con el equipo de relaciones públicas que representa al futbolista, el momento estuvo reservado para la familia y contó con la presencia de sus cinco hijos.

La confirmación llegó de la manera más sencilla posible para una pareja acostumbrada a vivir bajo los reflectores. Ronaldo y Georgina compartieron una fotografía en sus respectivas cuentas de Instagram en la que aparecen vestidos de blanco y muestran sus anillos de matrimonio.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo foto con anillos de casados. Especial

Después de años de preguntas sobre cuándo llegaría el momento, la respuesta finalmente apareció en una imagen. Sin una gran puesta en escena pública ni una ceremonia convertida en espectáculo, Cristiano y Georgina decidieron cerrar una de las historias de amor más seguidas del deporte mundial con una celebración familiar.

Un año exacto después del compromiso

La fecha tiene un detalle difícil de pasar por alto. El 11 de agosto de 2025, Georgina Rodríguez anunció que Cristiano Ronaldo le había pedido matrimonio. Un año después, ambos volvieron a utilizar las redes sociales para confirmar que aquel compromiso terminó en boda.

El anuncio del compromiso también había generado una enorme atención por el anillo que Georgina mostró en aquella publicación. Desde entonces, las especulaciones sobre la fecha y el lugar de la boda acompañaron a la pareja durante meses.

Incluso hubo rumores recientes que apuntaban a Madeira, la isla donde nació Ronaldo, pero la ceremonia finalmente se realizó en Cascais. La elección del lugar reforzó la intención de mantener el acontecimiento lejos de la exposición que normalmente acompaña cualquier movimiento del futbolista portugués.

De Madrid a una familia de cinco hijos

Ronaldo y Rodríguez comenzaron su relación después de conocerse en Madrid. Georgina trabajaba entonces en una tienda Gucci y el encuentro terminó convirtiéndose en una relación que sobrevivió a los cambios de equipos, países y ciudades que marcaron la carrera del delantero.

La pareja hizo pública su relación en 2017 y, con el paso de los años, construyó una familia. Cristiano Ronaldo Jr., los mellizos Eva y Mateo, Alana Martina y Bella Esmeralda forman parte de la familia, aunque la pareja también atravesó en 2022 la pérdida de Ángel, hermano mellizo de Bella.

Hijos de Cristiano Ronaldo: cuántos tiene y quiénes son sus madres / Instagram

Sus hijos estuvieron presentes en la ceremonia civil, de acuerdo con el comunicado difundido por el equipo de relaciones públicas del futbolista. La boda, por ello, tuvo un componente mucho más familiar que mediático.

A sus 41 años, Ronaldo atraviesa otra etapa de una carrera que ya pertenece a la historia del futbol. El portugués ha ganado cinco veces el Balón de Oro y continúa como una de las figuras deportivas más reconocibles del planeta.

También viene de disputar su sexta Copa del Mundo con Portugal, con lo que igualó el récord de participaciones mundialistas. Ahora, mientras su vida personal entra oficialmente en un nuevo capítulo, su agenda profesional tampoco se detiene.

Al Nassr, su club en Arabia Saudita, comenzará su temporada nacional este sábado. La celebración familiar tendrá, por tanto, una ventana corta antes de que el futbol vuelva a reclamar la atención del delantero.

Ahora ya no hay especulación. Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez son marido y mujer.