Lautaro Martínez, el Plan B del Barcelona si no llega Julián Álvarez 

El FC Barcelona sigue con la mirada puesta en Julián Álvarez como gran prioridad para reforzar el ataque. El club catalán insiste en negociar con el Atlético de Madrid, convencido de que el delantero argentino quiere cumplir su sueño de vestir la camiseta blaugrana.

Mientras las conversaciones se mantienen estancadas y el tiempo del mercado avanza, en las oficinas del Camp Nou ya no se descarta activar alternativas.

La dirección deportiva, liderada por Deco, trabaja con la premisa de que Hansi Flick necesita un delantero de garantías y no puede quedarse sin refuerzos de nivel.

Lautaro Martínez, gol con boleto a la final. Reuters

Barcelona se reúne con Lautaro Martínez, opción B en la delantera

De acuerdo con información de Jijantes, el Barca ha puesto en el radar a Lautaro Martínez como plan B en caso de que la operación por Julián Álvarez no prospere.

El capitán del Inter de Milán es un perfil que convence tanto a Hansi Flick como al director deportivo por su capacidad goleadora, presencia en el área y trabajo asociativo.

La misma fuente asegura que Deco ya mantuvo una reunión con el agente del argentino la semana pasada.

El encuentro formaría parte de los contactos preliminares para explorar la viabilidad de una posible operación, aunque en el Inter la postura es de máxima protección hacia su estrella, que tiene contrato hasta 2029.

Lautaro, de casi 29 años, no es un desconocido para el club catalán, que ya lo tuvo en el punto de mira en el pasado. Su nombre gana fuerza en un momento en el que el Barça necesita mover ficha con rapidez si las negociaciones con el Atlético continúan sin avances concretos en los próximos días.

¡Contrarreloj! Barcelona sigue buscando un 9

La necesidad de un delantero centro puro se ha convertido en una de las prioridades absolutas de Hansi Flick.

La marcha de Robert Lewandowski al Chicago Fire dejó un vacío importante en la delantera, y ahora se suma la posible salida de Ferran Torres, que ha comunicado su deseo de fichar por el PSG.

Flick ha dejado claro que el equipo debe reforzar esa posición para competir al máximo nivel. Con el mercado entrando en su recta final, el club trabaja a contrarreloj para cerrar un fichaje de calidad que dé profundidad y gol al ataque blaugrana, ya sea Julián Álvarez o, en su defecto, una alternativa de peso como Lautaro Martínez.