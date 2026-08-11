Incautan droga en el autobús donde viajaría Sao Paulo para disputar la Copa Sudamericana

El Sao Paulo tenía perfectamente calculado su logística para jugar en La Paz. Hotel en Santa Cruz de la Sierra, viaje a última hora y llegada directa al estadio para reducir al máximo el impacto de los 3 mil 650 metros de altitud antes de enfrentar al Bolivar. Todo estaba bajo control hasta que un autobús con el escudo del club terminó detenido por la policía boliviana con 86.5 kilos de marihuana.

El vehículo pertenecía a Buses Cosmos, empresa contratada por el Sao Paulo para encargarse de la logística de la delegación durante su estancia en Bolivia. La unidad se dirigía a recoger al equipo y ya portaba el logotipo del club cuando fue incautada.

La escena pudo haber provocado un problema mayúsculo para el equipo brasileño, pero hubo un detalle que cambió por completo la historia.

El São Paulo nunca utilizó ese autobús.

La empresa proporcionó otra unidad para trasladar a la delegación. Con ese vehículo, el plantel realizó con normalidad los recorridos entre el aeropuerto y el hotel de Santa Cruz de la Sierra y posteriormente del hotel al aeropuerto, antes de tomar el vuelo rumbo a La Paz.

El club, además, no recibió una comunicación oficial sobre el operativo policial. Se enteró del caso a través de medios locales, después de que la noticia fuera difundida por Red Uno.Un autobús con el escudo del São Paulo terminó en un operativo antidrogas

La unidad involucrada en el caso cubría habitualmente la ruta entre Santa Cruz de la Sierra y Cochabamba. Según la información difundida en Bolivia, viajaba desde Cochabamba hacia Santa Cruz cuando fue intervenida por las autoridades.

La empresa Buses Cosmos negó tener responsabilidad directa sobre el cargamento y aseguró que el caso corresponde a los conductores del vehículo.

En un comunicado, la compañía sostuvo que “toda la responsabilidad recae en los conductores” y aseguró que el asunto ya había sido esclarecido por la policía y que los responsables fueron detenidos.

La empresa también hizo una precisión fundamental para el São Paulo. El autobús detenido no era el que transportaba a la delegación brasileña.

El episodio, sin embargo, tenía todos los ingredientes para convertirse en material de redes sociales. Un autobús contratado para transportar a uno de los clubes más importantes de Brasil, identificado con sus colores y su escudo, terminó retenido con 86.5 kilos de marihuana justo cuando el equipo se preparaba para enfrentar uno de los partidos más complicados de su calendario.