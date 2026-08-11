Jesús Martinez visitó a Alexei Domínguez luego de cirugía en el quinto metatarsiano

El Presidente de los Tuzos del Pachuca, Jesús Martínez Murguía visitó este martes en el hospital Centro de Excelencia Médica en Altura (CEMA) a Alexei Domínguez, jugador que recientemente se lesionó en el duelo ante el Columbus durante su participación en la Leagues Cup.

Luego de haber abandonado el partido al minuto 86, el jugador debió ser trasladado a un hospital para analizar la lesión que lo impidió de continuar en el encuentro que concluyó 2-1 en la segunda fecha del certamen binacional.

En una jugada presenta un mecanismo de inversión cruzado en el tobillo izquierdo, la cual ocasiona dolor e incapacita para continuar en el partido. Fue trasladado al hospital para tomar los estudios pertinentes. Se realizaron radiografías en las cuales encontramos una fractura del quinto metatarsiano, la cual es quirúrgica por necesidad”, explicó el Médico del Pachuca.

El jugador fue trasladado a México para ser intervenido y su recuperación, según informó el mismo club, tomará entre 6 a 8 semanas, antes de volver a las canchas.

Fue la segunda derrota para los Tuzos durante el torneo, luego de haber caído 3-1 ante Cincinnati FC en la fecha 1. Los de la bella airosa concluirán su participación en la Leagues Cup este mismo martes cuando se enfrenten ante Charlotte, en punto de las 17:30 hrs.

El Club Pachuca todavía tiene un duelo ante Charlotte Leagues Cup

En el torneo local, los Tuzos sólo han sumado una victoria (3-0) ante los Pumas en la Jornada 1, y dos derrotas ante Querétaro y León (2-1 y 1-0).