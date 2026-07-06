"La Eurocopa vale lo mismo que un Mundial", se justifica Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo aseguró que deja el Mundial con su conciencia tranquila tras ser eliminado por España en octavos de final y, aunque se trata de su última Copa del Mundo, no tomará decisiones apresuradas sobre su permanencia en su selección.

La verdad que fue mi último Mundial, sí, pero lo demás, tendré tiempo para pensar, estar con mi familia, no decidir las cosas de cabeza caliente y seguir la vida", aseguró en declaraciones a la prensa.

El atacante de 41 años, exfigura del Real Madrid y del Manchester United, confesó su tristeza por irse de la Copa del Mundo 2026 antes de lo que esperaba, tras caer por 1-0 ante España en el Dallas Stadium de Arlington, Texas.

"Fue un partido muy equilibrado, podía ser para cualquiera, en mi opinión. España ha tenido ese poquito de suerte de marcar en los momentos finales, pero es el fútbol. Yo creo que en general fue un partido bien disputado", detalló.

Cristiano Ronaldo acumuló un total de 11 goles en los Mundiales. Reuters

"Triste por salir así del Mundial pero, como he dicho ayer en la conferencia de prensa, he dado todo y salgo con la conciencia tranquila. Ese es el futbol, esa es la vida de un futbolista, a veces se gana, a veces se pierde y hay que seguir", opinó.

Recordó que con él, Portugal logró grandes conquistas internacionales.