Cristiano o Modric dirá adiós al Mundial 2026; elogios a las leyendas

Cristiano Ronaldo (41 años) o Luka Modric (40 años) dirá adiós al Mundial 2026. Para el técnico de Portugal, Roberto Martínez, el tema de edad es sólo de un número y lo que vale es el ejemplo que dan en los vestidores, previo al choque contra Croacia en los Dieciseisavos de final.

“(Están) por encima de la opinión pública. La gente habla de la edad, pero la edad es solo un número. Lo que importa es lo que hacen y el ejemplo que dan en el vestidor”, indicó Roberto Martínez.

Luka Modric tiene 40 años Reuters

Cristiano Ronaldo y Luka Modric ganaron juntos cuatro Champions League en seis temporadas con el Real Madrid. Será la primera ocasión en que dos jugadores de más de 40 años se enfrenten en un Mundial.

En el duelo contra Uzbekistán, Cristiano Ronaldo marcó dos goles y se convirtió en el primer jugador en anotar en seis Mundiales. El delantero disputó todos los minutos de la Fase de Grupos del Mundial 2026.

Las críticas hacia Cristiano Ronaldo han aumentado Reuters

“Va a ser un duelo en el centro del campo (...) Cada error va a ser castigado”, dijo Zlatko Dalic, técnico de Croacia.

Si las dudas se centran por el desempeño en la cancha de Cristiano Ronaldo, Luka Modric tampoco está alejado de ello. Pillado a contrapié, el 10 cometió penalti al derribar a Noni Madueke en el primer gol de Inglaterra y fue sacrificado por Dalic antes de la hora de juego.

El técnico de Croacia consideró que será un duelo en el medio campo Reuters

Croacia se recuperó para celebrar la internacionalidad 200 de Lukita al imponerse 1-0 a Panamá. El capitán se convirtió en el cuarto jugador en alcanzar los 200 partidos con su selección, un grupo en el que lo esperaba Ronaldo.

“Son dos grandes referencias del futbol. Espero que mañana él (Modric) esté un poco más triste que yo”, dijo Vitinha.