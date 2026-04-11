Cristiano acecha a Julián Quiñones; así va la Tabla de Goleo en Arabia Saudita

Cristiano Ronaldo llegó a la cifra de 968 goles en su carrera y acechó al mexicano Julián Quiñones en la Tabla de Goleo en Arabia Saudita, luego de que el luso anotara un tanto en la victoria de 0-2 del Al Nassr sobre Al-Okhdood Club en la jornada 28 de la Liga Árabe. El equipo del portugués estuvo marcado por la polémica en la semana.

“Otro paso adelante. Juntos como uno, enfocados en lo que queremos. Gracias a los fans por siempre estar con nosotros”, publicó Cristiano Ronaldo en redes sociales.

El Al-Nassr llegó a 73 puntos en la Liga Árabe, seguido del Al Hilal con 68 unidades y Al Ahli con 66. Este último club denunció algunos errores arbitrales que pesaron sobre el resultado de su equipo, incluso, el delantero Ivan Toney acusó que los colegiados hacen lo posible para que Cristiano Ronaldo y su equipo ganen la liga.

El cinco veces Balón de Oro ya está a 32 goles de los 1000.

Cristiano Ronaldo está a 32 goles de la marca de 1000 AFP

En su pasado duelo, Julián Quiñones se fue en blanco en el empate 1-1 entre el Damac y Al Qadsiah.

ASÍ VA LA TABLA DE GOLEO EN ARABIA SAUDITA (SÁBADO 11 DE ABRIL):