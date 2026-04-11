CR7 no perdona: Cristiano Ronaldo guía al Al-Nassr y acecha los 1,000 goles

Cristiano Ronaldo lo volvió a hacer. El astro portugués fue la pieza maestra en la victoria del Al-Nassr por 2-0 sobre el Al-Okhdood, reafirmando que, a pesar de los años, su instinto asesino frente al arco sigue intacto. Con este triunfo como visitantes, el conjunto de Riyadh se aferra a la cima de la Saudi Pro League con 73 unidades, manteniendo a raya a sus perseguidores.

El "Bicho" no solo marcó; él mismo fabricó la jugada que abrió el marcador a los 15 minutos, demostrando su jerarquía en los momentos de apremio. Esta anotación representa su gol número 968 en su carrera profesional, dejando la mítica cifra de los 1,000 goles a solo 32 pasos de distancia.

Aunque el Al-Okhdood intentó plantar cara, la calidad individual terminó por inclinar la balanza. En la parte complementaria, el portugués João Félix se encargó de sentenciar el encuentro al firmar el segundo tanto, acabando con cualquier esperanza de reacción local.

Con este resultado, el Al-Nassr de CR7 consolida su liderato y el luso sigue aumentando su leyenda como el máximo artillero en la historia del fútbol mundial.